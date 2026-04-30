La Promessa anticipazioni 1 maggio: Romulo lascia la tenuta, l'appello a Catalina

La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: il rifiuto del titolo nobiliare da parte di Adriano e Catalina scatena il panico, intanto Romulo chiede l'aiuto di Catalina per confessare al Marchese le sue dimissioni.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Leocadia mette Curro con le spalle al muro: se aiuterà Angela, verrà licenziato e cacciato, perdendo l'unico tetto rimastogli dopo il ripudio di Alonso. Estendendo la sua tirannia a tutta la tenuta, Leocadia impone l'isolamento di sua figlia, vietando a chiunque di portare cibo o coperte alla ragazza accampata in giardino, sperando che il freddo e la fame la spezzino.

Martina, mossa da una profonda lealtà, sfida apertamente gli ordini di Leocadia e visita l'amica nel cuore della notte. Portando con sé segretamente soccorsi e calore, Martina scopre però una verità allarmante: la salute di Angela sta precipitando pericolosamente. La ragazza è stremata e la sua resistenza fisica sembra ormai al limite.

Lisandro e Adriano

La Promessa anticipazioni: La decisione di Adriano e Catalina semina il panico alla tenuta

Simona e Candela osservano con apprensione il cambio di rotta di Catalina e Adriano. Se inizialmente il titolo sembrava una benedizione, ora il rifiuto del mezzadro rischia di innescare un incidente diplomatico senza precedenti. Don Alonso è fuori di sé dalla preoccupazione: teme che voltare le spalle a una grazia concessa dal Sovrano venga interpretato come un insulto diretto alla Corona.

Leocadia de Figueroa è interpretata dall'attrice Isabel Serrano

Leocadia chiede a Samuel di restare alla tenuta

Leocadia non può permettere che la verità su Padre Samuel emerga, specialmente ora che il Duca Lisandro sta monitorando ogni mossa della famiglia. La donna impone a Samuel di rimanere alla tenuta, ordinandogli di mantenere la sua posizione e di nascondere a Lisandro la sua scomunica, se il Duca scoprisse che il prete del Palazzo è un rinnegato, il prestigio della famiglia crollerebbe definitivamente.

Catalina aiuta Romulo a parlare con Don Alonso

Don Romulo ha deciso: lascerà La Promessa per sempre insieme a Emilia. Tuttavia, il pensiero di affrontare Don Alonso e comunicargli le dimissioni lo logora. Sa che il Marchese lo considera insostituibile. Per questo, Romulo si rivolge a Catalina, chiedendole aiuto per informare il padre della sua decisione. Spera che la sensibilità di Catalina possa ammorbidire il colpo e far capire ad Alonso che, dopo decenni di servizio, anche lui ha diritto a un po' di felicità personale.