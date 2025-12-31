La Promessa anticipazioni 1 gennaio: Curro prepara la sua vendetta, Petra si ribella a Leocadia

La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica, e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Petra non regge più Leocadia, ma Rómulo interviene ricordando quanto il suo aiuto economico sia indispensabile.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Ferito dall'umiliazione pubblica, Curro abbandona la tenuta e trova rifugio da Ramona, deciso a proseguire segretamente le indagini sull'omicidio di Jana. Nel frattempo, Manuel tenta disperatamente di far recedere Alonso dall'ultimatum del Re, ma il Marchese, anteponendo il prestigio nobiliare agli affetti, si rifiuta di proteggere Curro per non perdere il titolo.

La tensione sale quando Angela scopre da Pia che è stata proprio sua madre, Leocadia, a tramare con il sovrano per cacciare Curro, giustificando il gesto come una necessità per salvare il casato dei Luján. Tuttavia, la crisi familiare viene oscurata da una notizia ancora più drammatica: il Sergente Burdina informa Alonso che la posizione legale di Cruz è precipitata, avvisandolo che la Marchesa rischia ora ufficialmente la pena di morte.

Martina e Jacobo

La Promessa anticipazioni: Martina assume la gestione dei mezzadri, ma deve affrontare il pregiudizio di Jacobo

La presenza di Leocadia alla tenuta genera forti tensioni. Petra, incapace di tollerare i suoi ordini, manifesta il proprio malumore ad Alonso, Ricardo e Rómulo. Quest'ultimo, tuttavia, la invita al silenzio: il contributo economico di Leocadia è attualmente vitale per la sopravvivenza della tenuta e per il sostentamento della famiglia.

Intanto Curro, dopo essere stato ripudiato, si stabilisce da Ramona. Il giovane è determinato a scoprire l'assassino di sua sorella Jana ed è convinto che Cruz non sia coinvolta nel delitto. Per proteggere Ramona durante le sue indagini, Curro la spinge ad allontanarsi temporaneamente da casa, promettendole di informarla su ogni sviluppo.

Nel frattempo, Martina deve sostituire Catalina nella gestione dei mezzadri, poiché la cugina è debilitata da una gravidanza difficile e dal forte stress. Martina però deve scontrarsi con il pregiudizio del fidanzato Jacobo, il quale sostiene con arroganza che tali mansioni non siano adatte alle donne e debbano essere trattate esclusivamente dagli uomini.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Episodio 562 - prima parte