La Promessa anticipazioni 1 aprile: Curro torna in gioielleria, Eugenia torna dal carcere

La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Eugenia torna dal carcere, Leocadia trama nell'ombra!

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Lope e Curro aprono il pacchetto di Esmeralda, trovandovi un prezioso bracciale di smeraldo. Il gesto è indecifrabile: perché consegnare un pezzo di tale valore senza aver ricevuto il pagamento delle 3000 pesetas? Il bracciale appare come un pegno pericoloso o un'esca per incastrarli. Lope ne approfitta per confermare a Curro i dubbi su Jacobo: i suoi acquisti segreti suggeriscono una vita parallela che Martina ignora totalmente.

Nel frattempo, nell'hangar di Manuel, il lavoro riprende a pieno ritmo. Grazie ai fondi di Leocadia, Toño annuncia trionfante l'acquisto dei macchinari per il prototipo. Tuttavia, l'entusiasmo del marchesino è frenato da un'osservazione inquietante: la reazione del ragazzo alla vista del sergente. Ogni volta che l'uomo di legge si avvicina, Toño perde la sua spavalderia, mostrando un terrore mal celato. Manuel inizia a sospettare che la storia della rapina sia solo la punta di un iceberg e che il figlio di Simona nasconda una colpa molto più grave.

Cruz è interpretata dall'attrice spagnola Eva Martín

La Promessa anticipazioni, il segreto di Eugenia: cosa le ha detto Cruz?

Eugenia fa il suo inaspettato ritorno a La Promessa. La donna appare stranamente serena, quasi sollevata, dichiarando di aver ottenuto finalmente le risposte che cercava dalla sorella. Nonostante le pressioni, Eugenia decide di non rivelare a nessuno il contenuto del loro colloquio privato.

Leocadia, fiutando il pericolo, decide di cambiare strategia: finge di essere sua alleata e le promette appoggio totale nella sua battaglia contro i segreti di famiglia. In realtà, il silenzio di Eugenia mette Leocadia in uno stato di allarme massimo: cosa sa ora la donna? Quali verità scomode ha sussurrato Cruz dietro le sbarre?

Lorenzo Conte De La Mata interpretato da Guillermo Serrano

La trappola di Lorenzo e Leocadia: missione sanatorio

Alle spalle della povera Eugenia, la crudeltà non ha fine. Don Lorenzo e Leocadia continuano a tramare nell'oscurità. Il fallimento del precedente tentativo di avvelenamento non ha fermato il Capitano, che ora spinge per una soluzione drastica: far dichiarare Eugenia nuovamente instabile per rispedirla nel terribile sanatorio. I due complici sanno che finché Eugenia resta a piede libero con i segreti di Cruz, la loro posizione a Palazzo è in bilico.

Curro non si arrende, Lope sogna Vera

Al piano della servitù, la confusione regna sovrana. Curro e Lope si sentono in un vicolo cieco: le loro indagini sotto copertura alla gioielleria Llop non hanno ancora portato il nome del mandante dell'attentato. Curro, testardo e ossessionato dalla verità, vorrebbe rischiare un'ultima volta e tornare da Esmeralda per chiedere spiegazioni sul bracciale ricevuto. Lope, invece, è distratto dai sentimenti: il cuoco sta seriamente pensando di regalare il prezioso smeraldo a Vera, rischiando però di sollevare domande pericolose sulla provenienza di un gioiello così costoso.