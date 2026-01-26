La Promessa anticipazioni 27 gennaio: Manuel e Don Lorenzo si alleano contro Leocadia?

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Leocadia ha occupato gli appartamenti di Cruz, accumulando potere. Manuel e Don Lorenzo valutano una strategia comune per arginarla.

La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Manuel e Don Lorenzo si alleano contro Leocadia?

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

All'interno della tenuta, la tensione tra la servitù esplode in un nuovo scontro: Ana, stanca delle continue umiliazioni inflitte da Petra, interviene con fermezza per proteggere Maria Fernandez. L'atto di coraggio colpisce profondamente Santos, che elogia la nobiltà d'animo della madre davanti a Don Ricardo. Quest'ultimo, però, gela il figlio con estrema freddezza, ribadendo che il rapporto con Ana resta irrimediabilmente compromesso nonostante il suo buon senso.

Parallelamente, Leocadia approfitta dell'arresto di Cruz per consolidare la sua scalata sociale. Manipolando abilmente Don Alonso, la donna si rende indispensabile agli occhi del marchese. Nel frattempo Petra rivolge le sue attenzioni a Curro, sottoponendolo a vessazioni sistematiche. Infine, la disperazione di Adriano lo conduce a intrufolarsi nella tenuta per cercare Catalina. L'uomo si imbatte però in Martina che lo allontana in fretta, promettendogli però di intercedere presso la cugina per un chiarimento definitivo.

Don Alonso e Manuel

La Promessa anticipazioni, la scelta di Manuel: Volare per salvare La Promessa

Dopo il dolore per la perdita di Jana e le aspre discussioni con Don Alonso, Manuel compie un passo decisivo. Rinuncia definitivamente al trasferimento in Italia presso Pedro Farré, una mossa che il padre considerava una vera e propria diserzione. Tuttavia, il marchesino non ha intenzione di rinunciare a se stesso: resterà alla tenuta, ma trasformerà la sua passione per l'aviazione in una risorsa. Manuel comunica ufficialmente che continuerà a volare, utilizzando questa attività per sostenere economicamente la famiglia, cercando così di sanare le finanze dei Luján senza sacrificare la sua libertà.

Il muro di Catalina e la speranza di Martina

La missione diplomatica di Martina si fa sempre più ardua. Dopo aver sorpreso Adriano a vagare clandestinamente nella tenuta e averlo messo in salvo da occhi indiscreti, la giovane torna all'attacco con Catalina. Nonostante i suoi accorati appelli affinché dia una possibilità al padre dei suoi figli, la marchesina si conferma una fortezza inespugnabile: il suo "no" è categorico. Adriano, umiliato e scoraggiato, è ormai pronto a lasciare il paese per sempre, ma Martina lo ferma all'ultimo istante. Convinta che il tempo ammorbidirà il cuore della cugina, lo sprona a non arrendersi e a restare a Luján ancora per un po'.

Catalina De Luján interpretata da Carmen Asecas

Leocadia: L'occupazione del trono di Cruz

Mentre i giovani si dibattono nei loro drammi sentimentali, Leocadia compie la sua mossa più audace. Approfittando della debolezza di Alonso e usando una scusa banale, si è ufficialmente stabilita negli appartamenti privati della Marchesa Cruz. La scoperta lascia Don Lorenzo e Manuel letteralmente senza parole. Vedere quella donna occupare impunemente le stanze della padrona di casa è il segnale definitivo: Leocadia sta accumulando un potere eccessivo e pericoloso. Per Manuel e il Capitano è giunto il momento di smettere di osservare e iniziare a tramare per arginare l'influenza di quella che considerano ormai una pericolosa usurpatrice.

