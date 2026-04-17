La Promessa anticipazioni 17 aprile: dramma per Eugenia, Petra viene licenziata

Quella che doveva essere una celebrazione per i figli di Catalina diventa il teatro di un evento traumatico: Eugenia spara ad Adriano e si lancia nel vuoto. Petra viene licenziata da Catalina e minaccia l'intero Palazzo.

La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Il giorno del battesimo si trasforma in un film dell'orrore. Eugenia compie un gesto estremo che finisce in tragedia, mentre Petra viene cacciata dal Palazzo tra le minacce

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

L'instabilità di Eugenia, alimentata segretamente dalle droghe di Lorenzo e Leocadia, è ormai considerata un pericolo pubblico. Catalina e Adriano, terrorizzati per l'incolumità dei figli, spingono i Luján verso una decisione drastica: l'isolamento forzato o l'allontanamento definitivo della donna. Curro si trova così tra l'incudine e il martello, costretto a vedere sua madre trattata come una minaccia proprio nel momento in cui avrebbe più bisogno di aiuto.

Al piano inferiore, la pace è solo apparente. Nonostante la difesa di Padre Samuel, la servitù osserva Petra con estrema diffidenza. Maria, in particolare, è convinta che la governante stia recitando una parte per coprire trame ben più oscure. Nel frattempo, Adriano inizia a nutrire i primi dubbi: il mezzadro sospetta che dietro i deliri di Eugenia si celi una regia occulta.

Curro supplica Eugenia di restituire Andrés

La Promessa anticipazioni: Follia e morte: l'ultimo atto di Eugenia

Durante i preparativi del battesimo, Eugenia riappare improvvisamente in uno stato di totale alterazione psichica. In un raptus di follia, la donna prende in ostaggio il piccolo Andrés. Quando Adriano tenta di intervenire per salvare suo figlio, Eugenia gli spara, ferendolo, e fugge con il neonato tra le braccia.

Catalina assiste alla scena sprofondando nella disperazione. È solo grazie all'intervento di Curro che il peggio per il bambino viene evitato: il ragazzo riesce a convincere la madre a lasciargli il piccolo Andrés. Tuttavia, non appena messo in salvo il neonato, Eugenia compie l'ultimo gesto disperato: si getta nel vuoto, morendo sul colpo davanti agli occhi di suo figlio.

Lo sdegno di Curro: un addio senza onore

Per Curro inizia un calvario insopportabile. Oltre al trauma di aver visto morire la madre, il ragazzo deve subire l'ennesima umiliazione dai potenti. Con il supporto di Manuel, Curro sfoga il suo tormento scoprendo che il Duca Lisandro ha deciso di seppellire Eugenia senza nemmeno un funerale, nel tentativo di insabbiare lo scandalo e proteggere l'immagine della famiglia.

Lisandro, Alonso e Leocadia assistono alla morte di Eugenia

Il licenziamento di Petra

Don Romulo comunica a Petra la decisione definitiva di Catalina: la governante è licenziata con effetto immediato. La marchesina non ha dubbi: è lei la responsabile della scomunica di Padre Samuel. Petra, nonostante i suoi tentativi di difesa, viene costretta a preparare i bagagli.

L'uscita di scena di Petra non è quella di una donna sconfitta. Salutando i colleghi con parole cariche di veleno, la fedelissima di Cruz lancia un sinistro avvertimento: invoca vendetta contro chi l'ha tradita e contro i Luján, promettendo che questo non è un addio, ma solo un arrivederci carico di odio.