La Promessa anticipazioni 11 giugno: Catalina aggredisce il Barone e lui la minaccia

Le anticipazioni de La Promessa dell'11 giugno portano a un nuovo, durissimo scontro a Palazzo Luján. Il ritorno del Barone de Valladares riapre vecchie ferite e scatena la furia di Catalina, convinta che l'uomo sia responsabile del boicottaggio medico che ha messo in pericolo la piccola Raffaella. Lorenzo provoca Curro che cede alla rabbia: Cristóbal lo vuole punire. Simona e Candela insorgono per Lope.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Don Lorenzo è convinto di aver trovato la soluzione per proteggere la reputazione di Angela, sorpresa a frequentare Curro: sposare lui stesso la ragazza. La reazione di Leocadia è però furiosa: gela il Capitano con un "no" carico di disgusto, ritenendo la proposta folle e immorale per la differenza d'età. Lorenzo incassa il colpo, ma difficilmente si fermerà.

Ai piani bassi, Don Cristóbal convoca Lope con il pretesto di parlare della sua passione per la cucina. L'atmosfera si fa inquietante quando il maggiordomo dimostra di conoscere fin troppi dettagli sul passato del cuoco. Subito dopo, Cristóbal comunica a Petra una decisione drastica: Lope viene retrocesso a semplice valletto e bandito per sempre dai fornelli. Don Ricardo confessa a Pia che Santos continua a odiarla, ritenendola responsabile della rottura tra i suoi genitori. Al contrario, Curro ringrazia calorosamente la governante per il supporto ricevuto.

Don Cristóbal Ballesteros è interpretato da Fernando Coronado

La Promessa anticipazioni: Il Barone confessa il crimine contro Raffaella

Il Barone de Valladares si presenta nuovamente a Palazzo Luján e la reazione della primogenita di Alonso è immediata e violentissima. Catalina lo aggredisce verbalmente davanti a tutti, accusandolo a viso aperto di essere l'unico e spietato responsabile del boicottaggio medico che ha quasi ucciso la piccola Raffaella, impedendole di ricevere cure tempestive per la febbre alta.

Invece di negare, il Barone non si fa minimamente intimorire dalle urla di Catalina e ammette con grande serenità che sì, è proprio così, confermando di aver usato la vita di una neonata come arma di ricatto. Non contento, prima di congedarsi, minaccia la ragazza senza alcuno scrupolo: se Catalina non cederà sui salari dei contadini, il peggio deve ancora venire.

Lorenzo Conte De La Mata interpretato da Guillermo Serrano

Curro perde il controllo con Don Lorenzo

Don Lorenzo comincia a rimproverare duramente Curro usando ogni minimo pretesto. Il Capitano vuole colpirlo nell'orgoglio e provocarlo fino al limite. Il suo piano funziona fin troppo bene: logorato dal segreto sulla morte di Jana, il ragazzo, purtroppo, cede alla rabbia e reagisce con violenza verbale contro il patrigno, proprio come Lorenzo sperava.

Teresa tenta immediatamente di intervenire per calmare le acque e proteggere il valletto ma ogni tentativo di mediazione è inutile: Don Cristóbal interviene e dichiara di voler punire duramente Curro per insubordinazione contro un nobile del Palazzo. Per l'ex baronetto si prospetta una sanzione esemplare che potrebbe costargli il posto.

Simona e Candela insorgono per Lope

Il declassamento di Lope, privato della sua più grande passione su ordine di Don Cristóbal, spacca in due i piani bassi. Simona e Candela decidono di protestare apertamente per la decisione del maggiordomo di allontanare il giovane dalla cucina.