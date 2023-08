La principessa e il ranocchio: Disney vorrebbe Lupita Nyong'o per il ruolo di Tiana?

La principessa e il ranocchio potrebbe essere uno dei prossimi progetti live-action tratti dai film animati della Disney e ora, secondo alcune indiscrezioni apparse online, i produttori starebbero considerando Lupita Nyong'o come possibile protagonista.

Il progetto non è ancora stato annunciato ufficialmente e anche questa recente notizia non ha avuto alcun commento da parte dello studio.

Un premio Oscar per la principessa?

Lupita Nyong'o, se la notizia avesse qualcosa di fondato, potrebbe quindi ottenere la parte di Tiana nel remake live-action del film La principessa e il ranocchio. Nella versione originale, arrivata nelle sale nel 2009, il personaggio aveva la voce di Anika Noni Rose.

Una fruttuosa collaborazione

Un wallpaper de La principessa e il ranocchio

L'attrice premio Oscar collabora da tempo con la Disney, da quando ha partecipato alla nuova trilogia di Star Wars dando voce a Maz Kanata. Lupita ha poi avuto la parte di Nakia nella saga di Black Panther.

Lo studio ha lavorato con Lupita Nyong'o anche in occasione di Queen of Katwe e nella versione firmata da Jon Favreau del classico Il libro della giungla.

Il film la principessa e il ranocchio era stato diretto da Jon Musker e Ron Clements. La storia era ambientata a New Orleans: la protagonista era Tiana, una giovane che sognava di aprire un proprio ristorante. Tiana compie però un errore e trasforma il principe Naveen in un ranocchio, dovendo quindi provare a porre fine a una maledizione.