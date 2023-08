Disney: via libera per il live action di Rapunzel, mentre Il gobbo di Notre Dame è stato cancellato

I classici di animazione della Disney continueranno a essere adattati in film live action e il prossimo titolo in fase di sviluppo è Rapunzel - L'intreccio della torre, mentre il lavoro sulla nuova versione dell'amato Il Gobbo di Notre Dame sarebbe stato, per ora, cancellato.

Un live-action che non rientra nelle priorità dello studio

Nel 2019 era stato annunciato lo sviluppo della nuova versione del film Il gobbo di Notre Dame, ma una fonte del sito TheDisInsider ha rivelato: "Ora che Bob Iger è tornato alla guida, è altamente improbabile che lo sviluppo del progetto proseguirà, considerando che Iger non è il più grande fan del lungometraggio e il remake non è nella loro lista delle priorità. Le cose possono ovviamente cambiare, ma queste sono le informazioni più recenti che abbiamo sul progetto".

Il ritorno di un'amata principessa

Rapunzel - L'intreccio della torre sembra sia invece ancora nella lista dei film su cui si sta lavorando per proporne nei prossimi anni una versione live-action. La principessa è una delle più amate dai giovani fan ed è stata protagonista anche di una serie animata.

Nella versione del 2010 il cast vocale era composto da Mandy Moore, Zachary Levi e Donna Murphy. Il film, inoltre, ha guadagnato circa 600 milioni di dollari ai box office, aumentando la propria popolarità nel corso degli anni.