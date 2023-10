Tiana: scelta la regista della serie sequel de La principessa e il ranocchio

Secondo Variety, Joyce Sherri è stata ingaggiata come sceneggiatrice e regista principale di Tiana, serie sequel del classico d'animazione Disney La principessa e il ranocchio.

La Sherri è stata sceneggiatrice della serie Netflix di Mike Flanagan, Midnight Mass. Tiana era stata inizialmente annunciata durante l'investor day della Disney nel 2020 e si pensava avrebbe debuttato quest'anno, ma probabilmente arriverà nel 2024.

La serie vedrà Anika Noni Rose riprendere il suo ruolo di voce di Tiana ed è descritta come una serie di avventure di Tiana che "parte per una nuova grande avventura come principessa di Maldonia appena incoronata, ma il richiamo al suo passato a New Orleans non è lontano".

Tiana sarà prodotta dai Walt Disney Animation Studios, che hanno realizzato anche La principessa e il ranocchio. Nathan Curtis sarà il produttore, mentre Jennifer Lee e Stella Meghie saranno i produttori esecutivi. Meghie era stata precedentemente incaricata di scrivere e dirigere la serie.

Si tratta dell'ultima serie sequel di amati film d'animazione Disney. Zootropolis, Big Hero 6 e Cars - motori ruggenti hanno già avuto le loro serie. È in lavorazione anche la serie Disney+ dedicata a Oceania, la cui uscita è prevista per il 2024.