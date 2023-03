La mummia: Brendan Fraser ha rischiato di morire soffocato sul set

Dopo la magistrale performance nei panni di Charlie in The Whale, nuovo film di Darren Aronofsky, Brendan Fraser è lanciatissimo verso gli Oscar di quest'anno. Nel frattempo, è tornato a parlare de La mummia, film del 1999 che lo ha consacrato agli occhi del grande pubblico, raccontando uno spiacevole incidente in cui, di fatto, ha rischiato di morire soffocato.

_ "Sono stato strozzato in maniera accidentale. C'era una scena in cui ero appeso a una corda e ovviamente non potevo andare più in alto. A un certo punto Stephen, il regista, mi dice che non avevo reso abbastanza l'effetto dell'essere strozzato e vuole girarne un'altra. Quindi il tizio che teneva la corda l'ha alzata ancor di più e io sono rimasto bloccato, senza poter poggiare i piedi a terra. Lui tirava in alto e io andavo in basso. L'unica cosa che ricordo è che il mio gomito era ormai arrivato vicino alle orecchie e non capivo più nulla"_ ha dichiarato l'attore ospite del The Kelly Clarkson Show.

Lo stunt coordinator gli ha poi riferito che la stessa cosa era capitata a Mel Gibson in Bravheart e quindi Brendan Fraser era ufficialmente entrato nel club. Il 20 gennaio scorso l'attore ha sorpreso i fan inglesi a una proiezione speciale de La mummia](https://movieplayer.it/news/la-mummia-brendan-fraser-sorpresa-fan-proiezione-film-londra-video_121917/ "La mummia, Brendan Fraser sorprende i fan a una proiezione del film a Londra (VIDEO)") tenutasi al Prince Charles Cinema di Londra.

La mummia 3, Brendan Fraser: "Le riprese sono state piene di dolore, ferite e disprezzo di me"

Nonostante l'età, Brendan Fraser sarebbe disposto a tornare nei panni dell'avventuriero Rick O'Connell in un ipotetico reboot de La mummia.