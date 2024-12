La Mummia di Lee Cronin, il regista svela che il nuovo film sarà "diverso da quelli visti finora"

La Mummia è pronta a risorgere con una nuova e terrificante visione firmata da Lee Cronin, regista di Evil Dead Rise. Dopo aver conquistato pubblico e critica con il suo approccio crudo e innovativo al genere, Cronin si prepara a dirigere e scrivere una nuova versione di uno dei mostri classici di Universal, in collaborazione con Blumhouse e Atomic Monster.

La Mummia di Lee Cronin, una nuova e terrificante figura horror

Cronin ha anticipato l'atmosfera del film con una dichiarazione che promette brividi: "Questa sarà una Mummia diversa da tutte quelle che avete visto finora. Sto scavando nel profondo della terra per portare alla luce qualcosa di antico e terrificante."

Il progetto, co-finanziato da Blumhouse e Atomic Monster, vede tra i produttori nomi di peso come James Wan e Jason Blum. La data d'uscita è fissata per il 17 aprile 2026.

Nonostante i dettagli sulla trama siano ancora top-secret, Cronin ha chiarito che il film non sarà collegato né al celebre La Mummia del 1999 con Brendan Fraser né al controverso reboot del 2017 con Tom Cruise. Tuttavia, alcuni rumor suggeriscono che un prequel legato all'universo di Stephen Sommers potrebbe essere in fase di sviluppo, con Wes Tooke incaricato della sceneggiatura.

Il nuovo logo ufficiale del film, recentemente rivelato, alimenta l'entusiasmo dei fan, mentre l'idea di Cronin di reinventare l'iconica figura della mummia come un'entità ancora più spaventosa e radicata nel mito promette una svolta audace per questo reboot.

Una inevitabile curiosità: Brendan Fraser, il volto indimenticabile del franchise del 1999, ha recentemente dichiarato che sarebbe più che disponibile a tornare in azione contro le forze oscure: "Non mi opporrei, ogni attore vuole lavorare. Segnatemi subito!"