La Mummia: Brendan Fraser e i problemi di salute dovuti alle acrobazie sul set

Conosciuto in parte per aver interpretato il protagonista de La Mummia nella trilogia di Stephen Sommers, Brendan Fraser ha rivelato che le acrobazie effettuate per rendere al meglio il personaggio di Richard O'Connell gli hanno causato danni permanenti a livello fisico.

Una scena de La Mummia

L'attore ha raccontato di aver subito varie operazioni chirurgiche, entrando e uscendo dagli ospedali per ben 7 anni, interventi dovuti ai problemi di salute derivati dall'esecuzione di azioni pericolose sul set. Questo è uno dei motivi che lo avevano portato ad allontanarsi dai riflettori: dopo i danni permanenti, riprendere nell'immediato e a pieno ritmo il suo lavoro di interprete era impossibile.

Nel 2018, parlando con GQ, Brendan Fraser ha raccontato: "Quando ho interpretato il terzo film de La mummia in Cina, ero pieno di nastro adesivo e ghiaccio, ero davvero un nerd e feticista degli impacchi di ghiaccio. Parliamo di impacchi di ghiaccio con tappo a vite e cuscinetti per mountain bike da discesa, perché 'sono piccoli e leggeri e possono stare sotto i tuoi vestiti'. Mi costruivo un esoscheletro ogni giorno".

Le ferite da lui riportate sul set dei film lo avevano costretto a sottoporsi alla laminectomia (un intervento alla schiena), alla riparazione delle corde vocali e alla sostituzione parziale del ginocchio, insieme ad altre operazioni alla colonna vertebrale, come lui stesso ha affermato durante l'intervista:

"Avevo bisogno di una laminectomia. L'operazione alla zona lombare non aveva funzionato, quindi sono dovuti intervenire di nuovo un anno dopo", ha continuato l'attore.

"Mi sentivo come il cavallo de La fattoria degli animali [il romanzo di George Orwell del 1945], il cui compito era lavorare, lavorare e lavorare. Orwell ha scritto un personaggio che simboleggiava, credo, il proletariato. Ha lavorato per il bene di tutti. Non ha fatto domande, non ha creato problemi finché non l'ha ucciso... Non so se sono stato mandato alla fabbrica di colla, ma mi sentivo come se dovessi costruire per poi essere abbattuto e poi farlo di nuovo per il bene di tutti. Che ti ferisca o meno".

Oggi Brendan Fraser è il protagonista del nuovo film di Darren Aronofsky, The Whale, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2022. Attualmente è impegnato con altre produzioni cinematografiche, tra cui Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese e Behind the Curtain of Night di Dalibor Stach.