Daniel Radcliffe: "La Mummia con Brendan Fraser è uno dei miei film preferiti"

Daniel Radcliffe, il cui film in uscita, The Lost City, lo vedrà recitare al fianco di Sandra Bullock e Channing Tatum, ha definito La mummia con Brendan Fraser come uno dei suoi film preferiti in assoluto quando gli è stato chiesto di parlare dei film d'avventura del passato che hanno plasmato i suoi gusti cinematografici.

The Lost City: Sandra Bullock e Channing Tatum in una scena su una barca con Daniel Radcliffe

Parlando delle pellicole del passato che possono essere accomunate a The Lost City, secondo la star il remake dell'omonimo film del 1932, con Brendan Fraser, Rachel Weisz, John Hannah, Kevin J. O'Connor e Arnold Vosloo nel ruolo della mummia rianimata, è indubbiamente una di queste.

La star di Harry Potter ha recentemente spiegato al New York Times come il suo nuovo film, diretto da Aaron Nee e Adam Nee, si colleghi perfettamente a uno dei classici "preferiti" di molti ragazzi, specificando anche di essere un fan dei film sui mostri.

Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, Daniel Radcliffe e Helna Bonham Carter in una scena del film

"All'inseguimento della pietra verde è ovviamente uno dei più importanti punti di riferimento, ma il mio preferito è La mummia con Brendan Fraser e Rachel Weisz. Sembra un classico film d'avventura in cui fai il tifo per i personaggi e per la relazione amorosa dei protagonisti, ma in realtà è anche uno di quei film in cui anche nei momenti più pericolosi tutti sono sempre allegri e divertenti l'uno con l'altro, è un vero piacere", ha spiegato Daniel Radcliffe.