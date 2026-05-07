Brendan Fraser non si ferma con La Mummia 4: è già al lavoro con un'odissea su Marte, Starman

La "Brenaissance" ha preso una piega intergalattica: Brendan Fraser ha appena detto sì a Josh Wakely per guidare un nuovo film di fantascienza, Starman. Mentre il mondo aspetta di rivederlo correre nel deserto, lui decide di puntare verso Marte, interpretando un genio della tecnologia alle prese con un viaggio che, ovviamente, andrà storto.

Un'agenda fitta per Brendan Fraser

Secondo quanto ha spifferato Deadline, l'attore ha appena chiuso il contratto per Starman, un film di fantascienza scritto e diretto da Josh Wakely. Non un polpettone spaziale: Brendan Fraser interpreterà Tom Adams, uno di quei visionari della tech che decidono di colonizzare Marte perché la Terra inizia a stargli stretta.

Un ritratto di Brendan Fraser

Il problema? Una volta lassù, la situazione degenera e la missione scientifica si trasforma in una lotta disperata per la sopravvivenza. Ma c'è di più, perché Wakely ha infilato nella trama un motore emotivo pesante: non è solo questione di ossigeno, ma di una promessa d'amore che spinge Adams a voler tornare a casa a ogni costo.

Dietro le quinte c'è David S. Goyer che supervisiona il tutto come produttore esecutivo. Le riprese? Partono quest'estate, giusto il tempo di rinfrescarsi prima di tornare sul set. Ma prima, a fine maggio lo vedremo nei panni del Presidente Dwight D. Eisenhower in Pressure, un dramma storico che profuma già di premi. Poi c'è il salto a Cannes per l'anteprima di Diamond, dove recita accanto a leggende come Dustin Hoffman e Bill Murray sotto la regia di Andy Garcia.

E La Mummia 4? Anticipata!

La domanda che si stanno ponendo molti è quando tornerà però Brendan a combattere contro l'aldilà e creature maledette. E qui c'è la sorpresa. La Mummia 4, che inizialmente sembrava destinata a un vago 2028, ha subito una bella accelerata.

Brendan Fraser, un'immagine dell'attore nel set de La Mummia

La produzione ha anticipato la data di uscita mondiale al 15 ottobre 2027. Rivedremo quindi Rick O'Connell e Evelyn (Rachel Weisz) molto prima del previsto. L'idea di vederlo prima nello spazio profondo con Starman e poi di nuovo tra le sabbie dell'Egitto è la prova definitiva che la parabola di Brendan Fraser è tutt'altro che finita.

Sembra che l'attore abbia deciso di riprendersi tutto il tempo perduto in un colpo solo, saltando da un genere all'altro con una fame che ai nuovi arrivati di Hollywood manca del tutto. Preparate i popcorn, perché i prossimi due anni saranno un monologo di Fraser.