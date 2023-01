Critics Choice Awards 2023: Brendan Fraser si commuove accettando il premio come miglior attore per The Whale

Brendan Fraser ha celebrato il Critics Choice Awards 2023 come miglior attore rivolgendosi al regista di The Whale Darren Aronofsky: 'Mi hai mostrato la via per arrivare dove dovevo essere'.

Brendan Fraser ha celebrato la vittoria come miglior attore per The Whale ai Critics Choice Awards 2023 con un commovente discorso pronunciato trattenendo a stento le lacrime.

"Grazie per questo onore, Critic's Choice Association", ha esclamato l'attore. "È stato Herman Melville a scrivere una volta che 'Ci sono solo cinque critici in America. Gli altri dormono'. Sono così felice che vi siete svegliati per me". Ha poi scherzato, aggiungendo: "Dov'eravate per Puzzole alla riscossa?" strappando risate al pubblico.

The Whale: un primo piano di Brendan Fraser

Brendan Fraser ha proseguito: "Questo film, The Whale, parla dell'amore. Si tratta di redenzione. Si tratta di trovare la luce in un luogo oscuro. E sono così fortunato ad aver lavorato con un ensemble che è incredibile e include Hong Chau, che dovrebbe avere il suo film basato su ogni personaggio che abbia mai interpretato. E Sadie Sink, ho detto a tutti che è incredibile. E Ty Simpkins, hai superato una sfida ogni giorno, e Sam Hunter, sei il mio faro. E Darren Aronofsky, ero nel deserto e probabilmente avrei dovuto lasciare una scia di briciole di pane, ma mi hai trovato. E come tutti i migliori registi, mi hai semplicemente mostrato dove andare per arrivare dove dovevo essere.

Nel film, Brendan Fraser interpreta Charlie, un insegnante di 270 chili che cerca di riconnettersi con la figlia adolescente separata, Ellie (Sadie Sink), per un'ultima opportunità di redenzione.

Trattenendo le lacrime Fraser, che è stato elogiato per l'interpretazione che ha rilanciato la sua carriera, ha concluso il suo discorso con un messaggio emozionante dicendo: "Se chiunque di voi sta lottando con l'obesità o si sente semplicemente come se fosse in un mare oscuro, voglio che sappiate che se anche voi potete avere la forza di alzarvi in piedi e andare verso la luce, accadranno cose belle".

The Whale arriverà nei cinema italiani il 23 febbraio.