La Llorona, in una video intervista parlano il regista e il cast del film

In occasione dell'uscita de la Llorona - Le lacrime del male, Movieplayer ha incontrato i protagonisti e il regista del film. Ecco come è andata.

La Llorona - Le lacrime del male, la donna che piange in una foto scattata a Lucca

In occasione dell'uscita de la Llorona - Le lacrime del male, Movieplayer.it ha incontrato i protagonisti e il regista del film. Un'intervista a tutto campo in cui ci si è focalizzata sulla leggenda che poi ha dato origine al film diretto da Michael Chaves e interpretato da Linda Cardellini e Raymond Cruz.

Ed è stato Raymond Cruz, il mitico Tuco di Breaking Bad a dare i dettagli più intriganti che stanno alla base di La Llorona - Le lacrime del male (a proposito qui potete leggere la nostra recensione de La Llorona - Le lacrime del male). Al centro c'è infatti l'inquietante tragedia di una donna che decide di affogare i suoi figli per vendetta. "Il marito la ha lasciato per una più giovane. - spiega Cruz - E adesso per via di ciò che ha fatto è costretta a vagare per il mondo alla ricerca di altri bimbi con cui sostituire i propri". Una macabra storia molto conosciuta nel mondo ispano-americano, tanto che il regista Michael Chaves ha raccontato di aver: "Fatto ricerche per il film, parlando con tante persone che sono cresciute con questa leggenda". Ma per aumentare l'effetto sorpresa ha spiegato di aver voluto inserire nella storia "qualcuno di esterno che non fosse cresciuto con il mito. Volevamo vivesse la scoperta, che è un momento chiave".

La Llorona - le lacrime del male: Tony Amendola e Linda Cardellini

Per questo motivo è stata scelta Linda Cardellini, la quale si subito trovata a proprio agio nei panni di Anna, assistente sociale e madre single che si ritrova all'improvviso a dover affrontare la terribile Llorona. "L'idea di qualcuno disposto a tutto per difendere i propri figli è qualcosa con cui posso facilmente immedesimarmi", ha spiegato, seguita a ruota da Raymond Cruz che rimarca come lei interpreti: "Questa donna fuori controllo, vittima delle forze sovrannaturali e tormentata da questa presenza, la Llorona che prende di mira i suoi figli e di cui non ha molta comprensione".

"La gente amerà il film perché inizia a spaventarti da subito e non smette mai. E' una continua scarica di adrenalina". Così conclude Cardellini, mentre Chaves ha anche parole di ringraziamento verso il produttore e regista James Wan: "James è un regista e produttore fantastico, molto partecipe in ogni fase del progetto. Un sogno anche mentre lavoravamo al mostro perché è uno dei migliori in questo campo oggi ha creato tanti mostri iconici per film iconici".

La Llorona - le lacrime del male: Linda Cardellini, Jaynee-Lynne Kinchen e Roman Christou in una scena

La Llorona è stato presentato qualche giorno fa al Lucca Film Festival e Europa Cinema ed è da oggi nelle sale italiane. Qui in basso potete vedere l'intervista al cast.