La Llorona è arrivata a Lucca, stasera l'anteprima del film in apertura del Lucca Film Festival

La Llorona è apparsa nella giornata di ieri sulle mura di Lucca e sul Ponte del Diavolo della cittadina toscana, in attesa dell'anteprima che si svolgerà stasera, al cinema Astra, del film La Llorona - Le Lacrime del Male, che darà il via ufficialmente al Lucca Film Festival e Europa Cinema.

La proiezione del film, che verrà distribuito nelle sale italiane il 17 aprile, non sarà una semplice proiezione ma un evento performativo che partirà dal red carpet allestito per l'occasione in modo "immersivo" con effetti audio, proiezioni e giochi di luce a tema horror per finire dentro il cinema con eventi "a sorpresa che coinvolgeranno il pubblico tra incursioni e apparizioni".

La sinossi del lungometraggio anticipa gli eventi al centro della storia:

La Llorona. La donna che piange. Un'apparizione terrificante, intrappolata tra il Paradiso e l'Inferno, quella di una donna segnata da un terribile destino che si è creata con le sue stesse mani. Il solo sentir menzionare il suo nome ha terrorizzato il mondo per generazioni.

La sua colpa è stata quella di aver annegato i figli in preda ad un raptus di rabbia e gelosia, per poi gettatarsi nello stesso fiume, disperata e piangente.

Ora le sue lacrime sono eterne e letali, e coloro che sentono di notte il suo richiamo mortale sono condannati. La Llorona si insinua nell'ombra e va a caccia di bambini, nel disperato tentativo di sostituirli ai suoi. Con il passare dei secoli il suo desiderio è diventato sempre più vorace...e i suoi metodi sempre più terrificanti.

Negli anni '70 a Los Angeles, La Llorona si aggira nella notte alla ricerca di bambini.

Un'assistente sociale non prende sul serio l'inquietante avvertimento di una madre sospettata di aver compiuto violenze sui figli, e presto sarà proprio lei, insieme ai suoi bambini, ad essere risucchiata in uno spaventoso regno soprannaturale. L'unica speranza di sopravvivere all'ira mortale della Llorona potrebbe essere un prete disilluso e la mistica che pratica per scacciare il male, dove la paura e la fede si incontrano.

Attenzione al suo gemito agghiacciante...non si fermerà davanti a niente pur di attirarti nel buio.

Perché non c'è pace per la sua angoscia, non c'è misericordia per la sua anima.

E non si può sfuggire alla maledizione della Llorona.

Ecco le foto e i video dell'apparizione dell'entità nella città di Lucca!

Il film è stato prodotto da Emile Gladstone, Gary Dauberman (It, Annabelle) e James Wan (l'universo di The Conjuring), ed è stato diretto da Michael Chaves, già vincitore del Shriekfest's Best Super Short Film nel 2016 con The Maiden, al suo esordio nella regia.

Il cast di La Llorona - Le lacrime del male è composto da Linda Cardellini (Bloodline di Netflix, Avengers: Age of Ultron); Raymond Cruz (Major Crimes per la tv); Patricia Velasquez (The L Word per la tv, I film della serie La Mummia); e Marisol Ramirez (NCIS: Los Angeles per la tv). Nel cast anche Sean Patrick Thomas (i film della serie Barbershop, Halloween: Resurrection), Jaynee-Lynne Kinchen (Selfless) e l'esordiente Roman Christou.

Chaves dirige il film da una sceneggiatura di Mikki Daughtry & Tobias Iaconis. Nel team dietro le quinte, il direttore della fotografia Michael Burgess, la scenografa Melanie Jones, il montatore Peter Gvozdas e la costumista Megan Spatz. Le musiche sono di Joseph Bishara (Annabelle e Conjuring).