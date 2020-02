La Llorona - Le lacrime del male, il sequel in preparazione?

Sarebbe in preparazione un sequel de La Llorona - Le lacrime del male, horror collegato all'universo di The Conjuring che riporta in auge la leggenda della 'donna che piange'.

La Llorona - le lacrime del male: un'immagine del film

A dare la notizia del sequel di La Llorona - Le lacrime del male è We Got This Covered. Nonostante le recensioni non entusiasmanti, il primo capitolo dell'horror ispirato al folclore sudamericano ha incassato molto bene raccogliendo 123 milioni a fronte di un budget di 9 milioni. Al momento non si hanno anticipazioni né sul plot né sul cast, ma la speranza di Warner Bros. è di riavere il regista Michael Chaves dietro la macchina da presa.

Qui trovate la recensione di La Llorona - Le lacrime del male, il film seguiva le vicende di una famiglia che, nella Los Angeles del 1973, viene perseguitata da un'antica maledizione nota come La Llorona. La donna che piange, anche nota come La Llorona, rapisce i bambini che incontra scambiandoli per i figli perduti che ha affogato per vendicarsi del marito. Il film vedeva nel cast Linda Cardellini, Raymond Cruz e Patrica Velásquez.

La connessione con The Conjuring sta nell'apparizione di Padre Perez, interpretato da Tony Amendola, che i fans ricorderanno essere già presente nel primo Annabelle.