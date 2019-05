La famiglia Addams: Virginia Raffaele e Loredana Bertè tra i doppiatori!

La versione italiana de La famiglia Addams avrà una marcia in più grazie a Virginia Raffaele e Loredana Bertè, scelte dalla Eagle Pictures doppiatrici. Per la Bertè è addirittura un esordio: la cantautrice, pur avendo partecipato ad alcuni film con ruoli minori, non aveva mai prestato la propria voce al cinema.

Non solo loro due, però, perchè il cast di doppiatori è alquanto nutrito: ci sarà anche Raoul Bova, nei "panni" dello zio Fester, Pino Insegno in quelli di Gomez, Eleonora Gaggero e Luciano Spinelli saranno i figli Mercoledì e Pugsley. Che ruoli avranno invece Virginia Raffaele e Loredana Bertè? Come svelato dal primo trailer italiano diffuso ieri, saranno rispettivamente Morticia e la nonna.

Locandina di La Famiglia Addams

Il progetto, ispirato ai fumetti di Charles Addams, sarà diretto da Conrad Vernon e Greg Tiernan e racconterà le avventure della più famosa tra le famiglie spaventose, alle prese con un conduttore televisivo che vuole sfruttarli per realizzare un reality show, entrando in scena durante i preparativi di un'importante festa. Se il cast di doppiatori italiani è di tutto rispetto, quello americano non sfigura certamente con Charlize Theron, Oscar Isaac, Finn Wolfhard e Allison Janney, tra gli altri.

La versione animata de La Famiglia Addams arriverà nei cinema italiani il 31 ottobre 2019, in tempo per Halloween.