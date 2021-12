La Famiglia Addams: Thora Birch lascia il cast della serie Wednesday creata da Tim Burton

La serie sulla famiglia Addams creata da Tim Burton dovrà fare i conti con l'assenza di Thora Birch che ha dovuto lasciare il set di Wednesday, il progetto prodotto per Netflix.

Secondo le fonti del sito Deadline, l'attrice è partita dalla Romania, dove si stanno svolgendo le riprese delle puntate, ed è tornata negli Stati Uniti.

La produzione di Wednesday ha dichiarato che non è previsto un ritorno di Thora Birch sul set di Wednesday, progetto in cui interpretava Tamara, la responsabile del dormitorio in cui alloggia Mercoledì, un'esperta di botanica.

L'attrice, che purtroppo deve affrontare un problema di salute in famiglia, avrebbe già interpretato la maggior parte delle sue scene e il personaggio non dovrebbe essere al centro di un recasting. I produttori sarebbero infatti intenzionati a introdurre un nuovo personaggio nella prima stagione, tuttavia non è stato svelato se verrà eliminata la presenza di Tamara o se si tratta di un modo per colmare alcuni vuoti lasciati nella storia.

Il progetto ha come protagonisti Jenna Ortega nel ruolo di Mercoledì, e Catherine Zeta-Jones e Luis Guzman nella parte dei genitori della ragazzina, Morticia e Gomez Addams.

Nel casti dello show ci sono inoltre: Gwendoline Christie (Game of Thrones), Riki Lindhome (Knives Out, Another Period), Jamie McShane (Mank, Bloodline), Hunter Doohan (Your Honor, Truth Be Told), Georgie Farmer (Treadstone, The Evermoor Chronicles), Moosa Mostafa (Nativity Rocks!, The Last Bus), Emma Myers (Girl in the Basement, Taste of Christmas), Naomi J. Ogawa (Skylin3s), Joy Sunday (Dear White People, The Beta Test) e Percy Hynes White (The Gifted, Pretty Hard Cases).

La serie si intitola semplicemente Wednesday e racconterà i tentativi di Mercoledì di imparare a gestire le sue capacità paranormali, fermare una serie di omicidi che sta terrorizzando la città e risolvere il mistero soprannaturale in cui erano stati coinvolti i suoi genitori 25 anni prima, il tutto mentre deve fare i conti con la vita complicata a Nevermore.

Tim Burton debutterà sul piccolo schermo con questa nuova serie, mentre Al Gough e Miles Millar, creatori di Smallville, saranno autori e showrunner.