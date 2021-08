La famiglia Addams: Catherine Zeta-Jones sarà Morticia nella serie creata da Tim Burton

Catherine Zeta-Jones entrerà nel mondo della Famiglia Addams con il ruolo di Morticia: l'attrice è infatti stata scelta da Tim Burton per interpretare l'iconico ruolo nella serie Wednesday, prodotta per Netflix.

Il progetto avrà come protagonista la giovane Mercoledì mentre frequenta la Nevermore Academy.

Sul set degli otto episodi che compongono la prima stagione di Wednesday, l'attrice premio Oscar Catherine Zeta-Jones, recentemente sul piccolo schermo grazie alla serie Prodigal Son, affiancherà quindi Jenna Ortega nella parte di Mercoledì e Luis Guzmàn che sarà Gomez.

La serie ideata da Tim Burton racconterà i tentativi di Mercoledì di imparare a gestire le sue capacità paranormali, fermare una serie di omicidi che sta terrorizzando la città e risolvere il mistero soprannaturale in cui erano stati coinvolti i suoi genitori 25 anni prima, il tutto mentre deve fare i conti con la vita complicata a Nevermore.

Tim Burton debutterà sul piccolo schermo con questa nuova serie, mentre Al Gough e Miles Millar, creatori di Smallville, saranno autori e showrunner.