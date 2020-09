La duchessa: stasera su Rai5 il film con Keira Knightley

La duchessa è il film che andrà in onda stasera su Rai5, alle 21:15, trasmesso senza interruzioni pubblicitarie e anche in lingua originale.

Saul Dibb firma La duchessa, il biopic, in onda stasera su Rai5 alle 21:15, sulla sofisticata e tormentata Duchessa di Devonshire, Georgiana Spencer, interpretata da Keira Knightley.

Inghilterra, XVIII secolo. La duchessa Georgiana del Devonshire è una donna molto bella e anticonformista. Ma dietro la facciata fortunata e mondana, nasconde un matrimonio infelice con uno degli uomini più ricchi d'Inghilterra che non la ama e la tradisce alla luce del sole. Per scampare all'infelicità coniugale, Georgiana diventa sempre più attiva all'interno del movimento politico ed entra in contatto con Charles Grey, un giovane ed ambizioso politico che le farà scoprire il vero amore. Il film ha vinto il Premio Oscar 2009 per i migliori costumi.

Il film, trasmesso stasera senza interruzioni pubblicitarie e disponibile anche in lingua originale, è tratto dal romanzo biografico "Georgiana" di Amanda Foreman.

Nel cast, oltre alla protagonista Keira Knightley, anche Ralph Fiennes, Charlotte Rampling, Dominic Cooper, Hayley Atwell.