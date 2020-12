La duchessa: Keira Knightley scoppiò a ridere per la scena di sesso, ecco perché

Stasera in tv andrò in onda La Duchessa, film del 2008 diretto da Saul Dibb, ispirato alla vita della Duchessa Georgiana Spencer, vittima di una società altamente maschilista, interpretata da Keira Knightley che durante le riprese di una scena di sesso scoppiò a ridere.

Keira Knightley in un'immagine de La duchessa

La giovane protagonista Keira Knightley, che all'epoca dell'uscita de La duchessa aveva solo 23 anni, durante la famosa scena di sesso con Dominic Cooper era vestita, mentre il suo collega indossava solo una simpatica mutandina color pelle. L'attrice non potè far a meno di scoppiare a ridere, vedendo il suo co-protagonista conciato in quel modo, un momento che non ha mai dimenticato.

Keira Knightley, inoltre, ha indossato diversi costumi stupendi sul set, tra cui uno in particolare che è stato realizzato in triplice copia, ovvero quello che Georgiana indossa quando è ubriaca. Questo è accaduto perché era indispensabile uno stunt per la scena e il singolo abito richiedeva 36 metri di seta, per un totale di tre gonne con lacci verdi e dorati applicati a mano ad uno ad uno, un lavoro molto importante.

Dopo aver letto la biografia di Georgiana Spencer, la cosa che ha colpito maggiormente Keira Knightley sul suo personaggio, è stato il suo conciliare la figura pubblica e quella privata, oltre al fatto che era dipendente dal gioco d'azzardo, anche se questo aspetto non sia emerso completamente dal film.

La Duchessa è ambientato nel XVIII secolo e seque la vita dell'aristocratica Georgiana, Duchessa del Devonshire, è conosciuta da tutti per la sua bellezza, la politica stravagante e le ombre nella vita privata. La donna è infatti intrappolata in un triangolo infelice con il marito e la sua dama di compagnia, ma a risvegliare il suo cuore è un giovane e ambizioso politico col quale inizia una travolgente relazione che rischia di tramutarsi in uno scandalo.