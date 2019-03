8 Marzo 2019: una giornata di film al femminile su Rai Movie

L'8 Marzo 2019 è la Festa della Donna e Rai Movie celebra la giornata con una programmazione di film attenta alla figura femminile.

Si comincia alle 14 con Viaggio sola diretto da Maria Sole Tognazzi e da lei scritto insieme a Francesca Marciano e Ivan Cotroneo. La protagonista è Margherita Buy: una responsabile dei controlli di qualità per alberghi di lusso che ha scelto una vita indipendente e senza legami sentimentali. Alle 15.30, Keira Knightley è La duchessa Georgiana Spencer, antesignana del movimento per l'emancipazione femminile e vittima delle sue scelte anticonformiste in un'era oppressiva. Il film è tratto dal romanzo storico della scrittrice Amanda Foreman. A seguire, nel thriller A letto con il nemico (da un romanzo di Nancy Price) Julia Roberts è una moglie costretta a difendersi da un marito violento e psicopatico.

Il film del prime time è Two Mothers che la regista francese Anne Fontaine ha tratto dal libro di Doris Lessing: Naomi Watts e Robin Wright sono due amiche di lunga data che si innamorano dei reciproci figli adolescenti. In seconda serata, la rassegna si chiude con Bleeding Heart, un thriller scritto e diretto da Diane Bell che vede Jessica Biel impegnata a proteggere sua sorella da un fidanzato pericoloso.

La programmazione dell'8 marzo 2019 si ispira anche al movimento 50/50/2020, che mira allo sviluppo della parità di trattamento nell'industria cinematografica: una iniziativa partita da Hollywood ma oggetto nel corso dell'ultimo anno di accordi siglati da manifestazioni importanti come il Festival di Cannes e la Mostra del Cinema di Venezia.