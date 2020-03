La Dea Fortuna, l'uscita in digitale del film di Ferzan Ozpetek

La Dea Fortuna, l'ultimo successo di Ferzan Ozpetek, arriva direttamente in digitale a partire dal 2 aprile, anche in 4K UHD!

Dopo il grande successo nelle sale, La Dea Fortuna annuncia la sua uscita in digitale il 2 aprile 2020, andando a rendere felici tutti i fan di Ferzan Ozpetek o del ricco cast.

La Dea Fortuna, con protagonisti Stefano Accorsi, Edoardo Leo e Jasmine Trinca, è prodotto da Tilde Corsi e Gianni Romoli. Una produzione Warner Bros. Entertainment Italia, R&C Produzioni e Faros Film, che a partire dal 2 Aprile sarà disponibile per l'acquisto in digitale (anche in 4K UHD) su Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMvision, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV. Dal 13 aprile il film di Ferzan Ozpetek sarà inoltre disponibile anche per il noleggio su Sky Primafila, Infinity e VVVVID.

La Dea Fortuna: Edoardo Leo e Stefano Accorsi in una scena del film

Arturo (Stefano Accorsi) e Alessandro (Edoardo Leo) sono una coppia da più di quindici anni. Nonostante la passione e l'amore si siano trasformati in un affetto importante, la loro relazione è in crisi da tempo. L'improvviso arrivo nelle loro vite di due bambini lasciatigli in custodia per qualche giorno da Annamaria (Jasmine Trinca), la migliore amica di Alessandro, potrebbe però dare un'insperata svolta alla loro stanca routine. La soluzione sarà un gesto folle. Ma d'altronde l'amore è uno stato di piacevole follia.

Ferzan Özpetek su La Dea Fortuna: "I bambini ci insegnano a non avere paura dei sentimenti"