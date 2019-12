La Dea Fortuna, Accorsi, Leo e Trinca tris di genitori: "Non bisogna aver paura dei sentimenti"

La dea fortuna: il cast sotto la pioggia in una scena corale

Quando Annamaria (Jasmine Trinca), madre single, si trova a dover affrontare dei problemi di salute e affida i suoi due figli all'amico di sempre Alessandro (Edoardo Leo), il rapporto di quest'ultimo con Arturo (Stefano Accorsi) ha uno scossone: comincia così La Dea Fortuna, nuovo film di Ferzan Özpetek in sala dal 19 dicembre.

Edoardo Leo, Stefano Accorsi e Jasmine Trinca, come potete leggere nella nostra recensione de La Dea Fortuna, sono dunque un tris di genitori che impara a non aver paura dei propri sentimenti: ce lo ha detto proprio l'attrice a Roma, all'anteprima del film: "È un grande insegnamento: alcuni genitori preparano l'arrivo di un bambino come un qualcosa che deve essere infallibile e invece forse bisognerebbe andare incontro alla vita in modo aperto e imparare facendo le cose."

La Dea Fortuna: Stefano Accorsi con Edoardo Leo in una scena del film

Accorsi e Leo invece, coppia in crisi nel film, sul set si sono divertiti, specialmente quando sono andati nella villa in Sicilia, location delle scene dedicate al personaggio di Barbara Alberti, che interpreta Elena Muscarà, la mamma di Annamaria, che sembra quasi quello di una favola dark: gli attori hanno ricordato divertiti il caldo e l'impossibilità di toccare qualsiasi oggetto, essendo costantemente sorvegliati.

