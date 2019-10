La Casa: Sam Raimi avrebbe già scelto il regista per il prossimo film

La Casa: Sam Raimi, il regista della saga horror originale avrebbe già deciso chi sarà il prossimo regista al timone di un nuovo sequel su cui, a quanto pare, potremo sapere qualcosa molto presto.

Secondo quanto riportato dal sito We Got This Covered, è stato Bruce Campbell, l'interprete di Ashley 'Ash' J. Williams nei precedenti lungometraggi di Evil Dead ad averlo rivelato durante un panel alla Rock and Shock convention, in Massachussetts.

"Pensiamo che ci sia una premessa davvero forte. Abbiamo un nuovo regista scelto da Sam Raimi. Quindi sì, è decisamente coinvolto nel progetto, e lo sarà nella storia. E noi cercheremo di assicurarci che gli attori non facciano proprio schifo. E poi ne faremo un altro, sì. Ci sono un sacco di storie... Libri inquietanti... Parecchie persone da tormentare" ha spiegato l'attore al pubblico in sala, parlando dei progetti per delle future pellicole nel franchise.

Bruce Campbell ne La casa (Evil Dead, 1981)

Campbell, però, non tornerà nei panni del suo personaggio: "Va bene passare il testimone a un altro idiota che tenterà di fermare la distruzione del mondo. Un idiota ci hà già provato, e se l'è cavata piuttosto bene. È ora di lasciare il compito di salvare il mondo al prossimo innocente senza la minima abilità. E ci sono ancora storie da raccontare".

Non ci resta dunque che attendere e vedere cosa ha ancora in serbo per noi (e per l'idiota di turno su cui graverà il compito di salvarci tutti) la saga di Evil Dead.