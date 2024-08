La casa: Bruce Campbell tornerà a doppiare Ash in una serie animata horror

Nonostante abbia annunciato il proprio ritiro dal ruolo live action di Ash Williams dopo la cancellazione di Ash vs Evil Dead nel 2015, Bruce Campbell non ha tagliato del tutto il cordone ombelicale che lo lega al franchise.

Nel corso del tour promozionale per la sua ultima serie tv Peacock, Hysteria, Campbell ha svelato alcune nuove informazioni sul suo prossimo progetto nei panni del personaggio che l'ha reso famoso in tutto il mondo.

Il ritorno di Ash

"Stiamo sviluppando una versione animata, come una serie" ha spiegato l'attore "Lo farò. Presterò la voce ad Ash tutto il giorno, perché la mia voce non è invecchiata quanto me". Secondo Bruce Campbell, la forza del franchise si basa sulla premessa.

Primo piano di Bruce Campbell in Ash vs Evil Dead

"Non siamo più nella capanna. Sam [Raimi] non deve dirigere, io non devo interpretare Ash. Il trucco è prendere gli elementi che piacciono alla gente, cioè persone innocenti torturate da un'entità maligna e persone che non hanno abilità per fermarla" ha spiegato.

Nel frattempo, Bruce Campbell ha lavorato alla serie Hysteria, creata da Matthew Scott Kane, con la partecipazione di Julie Bowen, Anna Camp, Emjay Anthony, Chiara Aurelia, Kezii Curtis, Garret Dillahunt e Milly Shapiro.

Bruce Campbell è conosciuto in tutto il mondo per il ruolo di Ash Williams interpretato nel franchise dell'orrore La casa, sia al cinema che in tv, oltre ad esserne il produttore insieme a Sam Raimi e Robert Tapert.

Inoltre, è noto al grande pubblico anche per aver recitato da co-protagonista nella serie tv Burn Notice - Duro a morire. La sua ultima partecipazione sul grande schermo risale al 2022, quando apparve in un cameo in Doctor Strange nel Multiverso della Follia diretto proprio da Sam Raimi, regista della prima trilogia di Spider-Man, alla quale partecipò anche in quel caso in un cameo, nei panni di un venditore di polpette di pizza.