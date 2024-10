La casa, Bruce Campbell: "La mia carriera è stata limitata dai fan del film"

Bruce Campbell è noto soprattutto per aver interpretato il protagonista del franchise di La casa, un ruolo che si è rivelato essere sia una benedizione che una maledizione per l'attore.

Bruce Campbell è noto soprattutto per aver interpretato il protagonista nel franchise La casa (e per essere apparso in ogni film di Sam Raimi da allora), un ruolo che si è rivelato sia una benedizione che una maledizione.

L'attore, che ora appare nella serie Peacock Hysteria!, ha dichiarato al New York Times che mentre i film del franchise La casa e la successiva serie Ash vs. Evil Dead lo hanno spinto verso la celebrità, i fan del franchise possono farlo sentire talvolta un po' chiuso in se stesso.

Evil Dead: Francis Galluppi dirigerà il nuovo film del franchise prodotto da Sam Raimi

Le parole dell'attore

"Non ho altro che amore per il franchise. È il regalo che continua a dare. Mi ha fatto entrare nel mondo del lavoro", ha detto Campbell, aggiungendo: "Sono più condizionato dai fan che dall'industria".

Bruce Campbell ne La casa

Campbell ha continuato: "Non guarderanno Burn Notice perché le serie di spionaggio non sono il loro genere. E i ragazzi che guardano 'Burn Notice' non sono necessariamente fan dell'horror. La mia carriera è stata limitata dai fan di La casa. Mi conoscono e mi conosceranno sempre e solo per quello in cui mi hanno visto. Io mi conosco in modo diverso perché so quello che ho fatto. Sono grato all'industria perché mi hanno scritturato in film che non sono horror. Ma un po' più di attinenza con quello che faccio oggi non fa mai male a nessuno".

Campbell è stato protagonista della serie USA Burn Notice dal 2007 al 2013. È apparso anche nella trilogia di Spider-Man di Raimi, in Fargo e in altri film. "I fan di Burn Notice sono un po' meno tipizzati di quelli di La casa. Hanno scoperto che il vecchio aveva fatto quegli strani film horror di un tempo. Mi sta bene", ha detto Campbell. "Significa che sono in giro da un po'. Sono felice di essere ancora in gioco. Posso offrire una guida ai giovani attori".

La locandina di La casa

E ha aggiunto: "Si pensa di essere eternamente giovani, ma io sto bene. Non è stata una transizione difficile. Ho cercato di giocare spesso contro la tipizzazione. Non sono mai stato un rubacuori televisivo. Non sono mai stato un tipo da soap opera. Mi sento fortunato ad aver schivato qualche proiettile da soap opera".

La casa ha debuttato nel 1981. Campbell è stato il protagonista di La casa 2 (1987), L'armata delle tenebre (1992) e delle tre stagioni della serie Starz Ash vs Evil Dead (2015-18). Fede Álvarez ha diretto un reboot di La casa nel 2013. Raimi, il regista originale, ha dichiarato nel 2019 di voler tornare al franchise con un lungometraggio interpretato ancora una volta da Campbell.