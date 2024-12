La casa: svelato il titolo e quando uscirà il nuovo film della saga horror

Il nuovo capitolo della saga horror La casa ha ufficialmente un titolo e un possibile periodo previsto per la distribuzione nelle sale. Il regista Sébastien Vaniček ha infatti condiviso sui social un post in cui viene mostrata la copertina dello script del prossimo sequel.

Il ritorno della saga La casa

In base all'immagine pubblicata dal filmmaker il titolo è Evil Dead Burn e Sébastien Vaniček ha scritto la sceneggiatura insieme a Florent Bernard, come rivelano i credit che sostengono il progetto si basi sul cult di Sam Raimi.

Nella didascalia che accompagna la foto si annuncia poi che i fan dell'horror dovranno attendere fino al 2026 per vedere il prossimo tassello del franchise.

Il regista, intervistato dal sito francese Konbini, ha solo anticipato che il suo obiettivo è di mettere alla prova gli spettatori: "Ho detto allo studio che volevo realizzare un film sgradevole, un film che faccia del male, da cui te ne vai sentendoti messo alla prova. Prenderò tutto l'horror che ho dentro di me, sarà catartico, e se non avrò rovinato la mia carriera e potrò poi continuare a realizzare film, passerò a qualcosa di diverso rispetto all'horror".

L'espansione del franchise

La saga horror La casa era ritornata sul grande schermo nel 2023 in occasione di un film diretto da Lee Cronin. Il franchise dovrebbe inoltre avere un ulteriore tassello scritto e diretto da Francis Galluppi, progetto di cui non sono stati svelati altri dettagli.

Sam Raimi, coinvolto come produttore, aveva dichiarato: "Galluppi è un narratore che sa quando tenerci sul filo con una tensione soave e quando colpirci con una violenza esplosiva. È un regista che dimostra un controllo non comune in quello che è stato ad esempio il suo debutto alla regia nel lungometraggio".