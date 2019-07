La casa di carta 3: Stephen King entra a far parte della banda

La casa di carta 3 ospita Stephen King, ma per il momento solo nella fervida fantasia dello scrittore, anzi, solo sul suo profilo Twitter.

"Avete presente La casa di carta su Netflix? Figo, vero?" - esordisce King nel post che accompagna la foto condivisa sul suo profilo Twitter - "I ragazzi mi hanno mandato un po' di gadget. Nella stagione 2 sarò Boston... e avrò una complice mascherata, the Thing of Evil"

La "stagione 2" de La casa di carta di cui parla King in realtà è possibile che si riferisca alla terza parte della serie, visto che Netflix ha ridotto la durata degli episodi della prima stagione per ricavarne ulteriori episodi da far uscire in seguito. La complice di cui parla lo scrittore altri non è che Molly, la sua cagnolina, nota su Twitter con il minaccioso soprannome The Thing of Evil. Nella foto lo stesso Stephen King sfoggia la maschera di Dalì che ormai rappresenta i protagonisti della serie.

Remember MONEY HEIST, on Netflix? Cool, right? The guys sent me some swag. In Season 2, I'll be rooting for Boston...and for my masked accomplice, the Thing of Evil. pic.twitter.com/wbVaFGl7lv — Stephen King (@StephenKing) 23 luglio 2019

Non sappiamo se a Stephen King sia piaciuto effettivamente La casa di carta 3 - ma di sicuro non si è sottratto al gioco di calarsi nei panni di uno dei protagonisti. La casa di carta 3 è su Netflix dal 19 luglio e anche questa terza parte ha riscosso un grande successo imponendosi come una delle serie più popolari della piattaforma streaming.

Per quanto riguarda Stephen King, il Re dell'Horror sta vivendo un nuovo momento di grande popolarità: gli adattamenti dai suoi romanzi e racconti ormai non si contano e tra le tante novità in arrivo aspettiamo It: Capitolo 2, Doctor Sleep e le nuove serie tratte da La torre nera e L'ombra dello scorpione. Per non parlare di un nuovo adattamento da Le notti di Salem che è stato annunciato di recente.