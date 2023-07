La casa dei fantasmi: le prime reazioni lo definiscono 'divertente', 'spettrale' e 'pieno di Easter egg'

La casa dei fantasmi promette di essere un giro di giostra spaventoso tra spettri, fantasmi, possessioni e tanto divertimento. Le prime reazioni della critica seguite a una premiere mondiale priva di star (per via dello sciopero), ma ricca di personaggi Disney intervenuti sul red carpet, promuovono il film giocoso, guidato da un cast stellare con artisti del calibro di Rosario Dawson, LaKeith Stanfield, Owen Wilson, Danny DeVito, Jared Leto e Jamie Lee Curtis.

La casa dei fantasmi, horror comedy ispirata a una celebre ride dei parchi tematici Disney sul modello della saga dei Pirati dei Caraibi, ha avuto un poco felice adattamento nel 2003, capitanato da Eddie Murphy. Resta da chiedersi se la nuova versione ha migliorato i difetti della precedente e a quanto sembrerebbe dalle prime reazioni alla premiere emerse dai social media sembrerebbe proprio di sì.

Diretto da Justin Simien, il film vede Rosario Dawson nel ruolo di una madre single di nome Gabbie che si trasferisce in una villa dopo averla acquistata a buon mercato, prima di apprendere che la dimora è infestata da una presenza paranormale indesiderata. Gabbie arruola quindi una squadra di presunti professionisti, composta da una guida turistica, un medico, un prete e uno storico nel tentativo di liberare la casa dai suoi sgraditi ospiti spettrali.

La casa dei fantasmi, il regista: "Non ripeteremo gli errori del film con Eddie Murphy"

Cosa ne pensa la critica de La casa dei fantasmi?

Steve Weintraub di Collider ha definito La casa dei fantasmi un grande film per famiglie che spaventerà i bambini e divertirà gli adulti, e ha elogiato Justin Simien e la sceneggiatrice Katie Dippold per il loro lavoro.

La critica Laura Sirikul lo ha definito un congegno divertente che a volte si sforza troppo di essere profondo, ma per il resto contiene qualche spavento per i più piccoli ed è pieno di Easter egg i fan della Disney. Ron Seoul-Oh di POC Culture ha scritto che è una lettera d'amore per l'attrazione definendo il cast "eccezionale", anche se ha aggiunto che la trama sembra "gonfiata".

Jazz Tangcay di Variety ha affermato che La casa dei fantasmi è anche uno studio inaspettato sulla perdita e il dolore, nonché il miglior adattamento dell'iconica attrazione Disney. Anche Shannon McGrew di Nightmarish Conjuring ha elogiato la gestione dei temi del dolore e della perdita, affermando che la scrittura di Katie Dippold ha infuso cuore nella storia. Kristen Lopez di The Wrap ha apprezzato il modo in cui il film tratta il dolore, lodando anche gli effetti visivi e la colonna sonora.

Russ Milheim di The Direct ha apprezzato il film in quanto lettera d'amore per l'attrazione originale, ma ha notato che la storia "traballa" per tutta la sua durata.

L'uscita italiana de La casa dei fantasmi, uno dei 15 film più attesi al cinema dell'estate 2023, è fissata per il 23 agosto.