La casa dei fantasmi: Jared Leto ha applicato il Metodo al Fantasma della Cappelliera

Jared Leto non fa le cose a metà. Maniaco del Metodo, l'attore e cantante americano ha applicato il suo solito rigore anche a un ruolo fantastico e naif come quello del Fantasma della Cappelliera, uno degli spettri più terrificanti de La casa dei fantasmi.

Diretto da Justin Simien, il film proposto oggi 30 dicembre in prima serata su Rai 2 rielabora il classico Disney con Eddie Murphy del 2003 grazie a un grande cast composto da Jamie Lee Curtis, Danny DeVito, Rosario Dawson, Owen Wilson e Lakeith Stanfield. E poi c'è lui, Jared Leto, a interpretare il villain

"È in parte stuntman sul set, in parte CG, in parte motion capture e in parte brillante interpretazione vocale di Jared Leto", ha detto il regista a Metro parlando del personaggio del Fantasma della Cappelliera.

Danny Devito e Rosario Dawson in una scena de La casa dei fantasmi

Come è riuscito Jared Leto a trasformarsi nel Fantasma della Cappelliera?

Le trasformazioni fisiche non sono una novità per Jared Leto, ma stavolta, anche grazie ai contributi della tecnologia, l'attore premio Oscar si è superato.

"La sua performance fisica è stata catturata e in un certo senso tradotta in base a ciò che avevamo già fatto sul set. È stato pazzesco metterla insieme - in realtà, era quasi come un'animazione - ed è stato incredibile vedere Jared Leto così devoto a questo personaggio, persino a quello che aveva in bocca!" ha dichiarato entusiasta il regista.

A quanto pare, la star di Tron: Ares si è applicata un paio di denti finti "che non avreste mai notato", ma che hanno influenzato il suo modo di parlare, vestirsi e persino prepararsi per il ruolo.

Ma creare l'aspetto del Fantasma (progettato da DNEG e animato da ILM) ha presentato una serie di sfide. "Il personaggio stesso ha attraversato molte iterazioni diverse perché il suo coinvolgimento è cresciuto man mano che il nostro film veniva sviluppato e creato", ha detto a IndieWire il supervisore degli effetti visivi di produzione Edwin Rivera. "Ci siamo resi conto che era un cattivo fantastico e volevamo vederlo molto di più. Quindi abbiamo dovuto creare un personaggio che fosse rappresentativo del viaggio e del ricordo che la gente aveva di lui, ma anche spaventoso e pericoloso. Ma non così spaventoso da non far dormire i bambini la notte".

Una scena de La casa dei fantasmi

Il processo di progettazione degli effetti visivi è consistito nel combinare l'aspetto scheletrico del fantasma animatronico con l'aspetto fisico di Jared Leto grazie a una scansione digitale. Mentre la testa è stata realizzata in CG, la controfigura digitale è frutto del lavoro del coordinatore degli stunt Colin Follenweider. "La sfida è stata cercare di far sì che la performance vocale di Jared trasmettesse il suo atteggiamento e il suo brio. E poi ci siamo assicurati che i tratti del viso, così diversi da quelli di Jared, si collegassero alla performance".

Il risultato lo commentiamo nella nostra recensione de La casa dei fantasmi.