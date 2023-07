La Casa dei Fantasmi: Owen Wilson, Danny DeVito e uno spettrale Jared Leto nel nuovo trailer italiano

Ectoplasmi più o meno cattivi popolano il nuovo trailer italiano de La Casa dei Fantasmi, spettacolare avventura Disney ispirata a una popolare attrazione dei parchi a tema che approderà nelle sale italiane a partire dal 23 agosto.

La casa dei fantasmi racconta di una donna e di suo figlio che si rivolgono a un variegato gruppo di cosiddetti esperti spirituali per aiutarli a liberare la loro casa da intrusi soprannaturali. Il film sarà presentato in anteprima italiana a #Giffoni53 il 27 luglio.

Di cosa parla La casa dei fantasmi?

Ispirato alla classica attrazione del parco a tema, il film Walt Disney Pictures La casa dei fantasmi racconta la storia di una donna e di suo figlio che si rivolgono a un variegato gruppo di cosiddetti esperti spirituali per aiutarli a liberare la loro casa da intrusi soprannaturali.

Diretto da Justin Simien da una sceneggiatura di Katie Dippold, La casa dei fantasmi, uno dei 15 film più attesi al cinema dell'estate 2023, è interpretato da un cast comico d'eccezione che include LaKeith Stanfield, Tiffany Haddish, Owen Wilson, Danny DeVito, Rosario Dawson, Chase W. Dillon, Dan Levy, con i vincitori dell'Academy Award Jamie Lee Curtis e Jared Leto.

Il regista Justin Simien ha affermato: "Il nostro team ha lavorato instancabilmente per realizzare un'avventura cinematografica spaventosa, divertente e ultraterrena sia per i nuovi fan che per quelli più accaniti! Non vedo l'ora che il pubblico possa vivere questa versione per il grande schermo dell'iconica attrazione Disney".

Il film è prodotto da Dan Lin e Jonathan Eirich. Nick Reynolds e Tom Peitzman sono i produttori esecutivi.