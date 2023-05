Jared Leto travestito da gatto al Met Gala 2023: ecco la reazione delle star

In occasione del Met Gala andato in scena la scorsa notte e intitolato "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty", Jared Leto ha vestito i panni del compagno felino del defunto stilista, Choupette, indossando un costume che replicasse la figura del gatto.

Prima che Jared Leto rivelasse di esserci lui sotto il costume da gatto a grandezza naturale al Met Gala 2023, nel corso della serata ha abbracciato Lizzo sul red carpet, con quest'ultima visibilmente scioccata.

Dopo aver tolto la testa dal suo costume, Leto ha regalato una risata agli altri presenti sul red carpet, compresa la sua collega di WeCrashed, Anne Hathaway. Anche Salma Hayek sembra essersi divertita dalla trovata di Leto, mentre si unisce alla Hathaway nell'accarezzare l'enorme testa di gatto.

Dopo che Leto ha sostituito il costume con un nuovo outfit passando dal bianco al nero, il conduttore del Tonight Show Jimmy Fallon ha dato un bacio alla testa di gatto mentre Leto continuava a portarselo tranquillamente in giro.