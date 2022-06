Kyle MacLachlan, Abigail Breslin e Ryan Phillippe nel legal drama Miranda's Victim

Ryan Phillippe, Mireille Enos, Kyle MacLachlan e Taryn Manning sono gli ultimi arrivi nel ricchissimo cast del legal drama di Michelle Danner Miranda's Victim, che vede protagonista Abigail Breslin. Con lei anche Luke Wilson, Andy Garcia e Donald Sutherland.

Miranda' Victim racconterà la vera storia di Trish Weir (Abigail Breslin), che nel 1963 fu rapita e brutalmente violentata da Ernesto Miranda. Impegnata a far condannare il suo aggressore, la vita di Trish viene distrutta dal sistema legale americano mentre fa scattare una legge che trasforma la nazione. Il suo caso si traduce nella definizione dei diritti Miranda concessi ai sospetti criminali presi in custodia di polizia, per garantire l'ammissibilità delle dichiarazioni rese durante l'interrogatorio, nell'ambito del successivo procedimento penale.

Ryan Phillippe interpreterà l'avvocato Flynn, che discuterà il caso con successo di fronte alla Corte Suprema finendo per ottenere la sentenza storica per i diritti Miranda, Kyle MacLachlan sarà il giudice capo Warren, che annuncia la sentenza. Mireille Enos interpreterà la madre di Trish, Zeola, che lotta per sostenere sua figlia mentre elabora il proprio trauma, e Taryn Manning sarà la moglie di Miranda, Twila, la cui testimonianza fu fondamentale nel caso.

Il film scritto da George Kolber e J. Craig Stiles è attualmente in produzione nel New Jersey, con Danner e Kolber che producono insieme a Valerie Debler, Brian Drillinger e Alexandra Guarnieri. La società di produzione coinvolta è Navesink River Productions.