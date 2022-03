Dune, Kyle MacLachlan: "Io nella seconda parte? Chi lo sa"

Kyle MacLachlan potrebbe apparire in Dune: Parte Due? La star del film di David Lynch non chiude a un suo ritorno nella saga.

La star del Dune di David Lynch Kyle MacLachlan nella seconda parte del film di Denis Villeneuve? Chi può dirlo... Ma vediamo cosa ha avuto lui da dire in merito.

Era l'interprete originale di Paul Atredeis nel film del 1984, quello diretto da David Lynch.

Adesso Kyle MacLachlan ha passato il testimone a Timothée Chalamet, ma chi dice che non possa comunque fare una comparsata in Dune: Parte Due?

Lui di certo non lo esclude.

Parlando con il sito Comicbook, MacLachlan ha discusso della possibilità di un cameo nella pellicola diretta da Denis Villeneuve: "Credo che dipenda tutto da Denis e da ciò che vuole fare".

"Io ho visto il suo film, è stato fantastico, mi è piaciuto" ha continuato "Mi è venuto un tremendo senso di nostalgia, a essere onesti, guardando alcune delle sequenze e ricordando ciò che facemmo noi con il vecchio cast all'epoca. Quindi è stato un viaggio sul viale dei ricordi per me e ho gradito molto".

"Ma chi lo sa?" conclude "Chi sa quale asso nella manica possa avere [Denis]". Mmh parole che potrebbero lasciar intendere che due ne abbiano in realtà già parlato.. O no?

E a voi piacerebbe un cameo di Kyle MacLachlan in Dune: Parte Due?