Emily VanCamp e Josh Bowman nel cast di Miranda's Victim, ispirato a una storia vera

Emily VanCamp e suo marito Josh Bowman sono due dei nuovi arrivi nel cast di Miranda's Victim, un film ispirato a una storia vera.

Il progetto sarà ambientato negli anni Sessanta e sarà diretto dalla regista Michelle Danner.

Il film Miranda' Victim racconterà la storia di Trish Weir, interpretata da Abigail Breslin, che nel 1963 viene rapita e brutalmente violentata da Ernesto Miranda, ruolo affidato a Sebastian Quinn.

Determinata a farlo andare in progione, Trish deve fare i conti con un sistema legale americano complesso, dando vita a una legge che trasforma la nazione. Il suo caso stabilisce la possibilità di tenere in custodia i sospetti per assicurare che le dichiarazioni compiute durante gli interrogatori siano ammissibili in tribunale.

Nel cast ci saranno quindi Emily VanCamp (The Resident), Sebastian Quinn (Dynasty), Enrique Murciano (Panic), Brent Sexton (Long Slow Exhale), Josh Bowman (Revenge), Luke Wilson, Andy Garcia, Donald Sutherland, Mireille Enos, Kyle MacLachlan e Taryn Manning.

VanCamp avrà il ruolo di Ann Weir, la sorella di Trish che la sostiene con fermezza e affetto. Murciano interpreterà il detective Cooley, Sexton sarà il sergente Nealis e Bowman sarà Charles, il marito di Trish che non sapeva nulla del trauma subito.

Il film è stato scritto da George Kolber e J. Craig Stiles. Le riprese sono in corso nel New Jersey.