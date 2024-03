Kung Fu Panda 4 record negativo del franchise su Rotten Tomatoes

In vista dell'uscita di domani nelle sale americane, è stato pubblicato il punteggio su Rotten Tomatoes di Kung Fu Panda 4, ultimo capitolo del franchise con Jack Black protagonista, che segna il record negativo per la saga.

Kung Fu Panda 4 ha debuttato con un punteggio iniziale del 76% dopo la condivisione delle prime recensioni. Sebbene sia un punteggio positivo, si tratta di un nuovo minimo per il franchise, che piazza questo ultimo capitolo dietro tutti i precedenti Kung Fu Panda (87%), Kung Fu Panda 2 (81%) e Kung Fu Panda 3 (87%).

La buona notizia è che il film si trova a soli cinque punti percentuali dall'eguagliare Kung Fu Panda 2. Se le recensioni che arriveranno a breve saranno in gran parte positive, è possibile che Kung Fu Panda 4 possa tirarsi fuori dalla sua sfortunata posizione.

"Kung Fu Panda 4 mira chiaramente a rinvigorire il franchise, ma in realtà è sempre lo stesso, il che non è una cosa così negativa", ha scritto l'Hollywood Reporter. Nel frattempo, il critico di The Weekend è stato tra coloro che hanno dato al sequel una recensione negativa, osservando che "i bambini più piccoli dovrebbero divertirsi, ma a parte alcuni momenti divertenti, Kung Fu Panda 4 è per lo più noioso e poco ispirato".

Kung Fu Panda 4, Jack Black sulla cover virale di Britney Spears: "Era perfetta per il film"

Kung Fu Panda 4, la nuova avventura di Po

In questo nuovo capitolo, dopo aver sfidato la morte in tre incredibili avventure sconfiggendo nemici di fama mondiale con il suo straordinario coraggio e le sue pazzesche abilità nelle arti marziali, Po, il Guerriero Dragone (Jack Black, candidato ai Golden Globe), è chiamato dal destino a... darci un taglio. Gli viene infatti affidato il compito di diventare il capo spirituale della Valle della Pace.

Kung Fu Panda 4 uscirà il 21 marzo nelle sale italiane.