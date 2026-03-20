Kristen Stewart debutta nelle serie TV con un ruolo perfetto per lei

L'attrice, che da tempo fa sempre più attenzione ai ruoli che sceglie nella sua carriera, è pronta per la sua nuova sfida con il debutto in una serie di Prime Video e un ruolo che le calza a pennello

Dopo essersi lasciata alle spalle il successo mondiale di Twilight, negli ultimi tempi Kristen Stewart fa molta attenzione ai titoli che sceglie e ai ruoli che interpreta e il prossimo sembra perfetto sulla carta.

L'attrice farà il suo debutto televisivo nella nuova serie The Challenger, prodotta da Prime Video, ideata da Maggie Cohn e diretta da James Hawes. In questa miniserie, Stewart interpreterà Sally Ride, la prima donna americana ad andare nello spazio nel 1978.

La serie è prodotta dalla Amblin Television di Steven Spielberg e dalla Nevermind Pictures. Tra i produttori esecutivi figura anche Kyra Sedgwick della Big Swing Productions insieme a Peter Friedlander, responsabile della divisione Global Television di Amazon MGM Studios.

Venezia 2019: uno scatto di Kristen Stewart al photocall di Seberg

Kristen Stewart e la corsa allo spazio nella nuvola serie TV

The Challenger racconta la storia avvincente di uno dei momenti più determinanti della storia spaziale, descrivendo sia gli eventi senza precedenti che hanno portato alla tragedia, sia la sconvolgente indagine che ne è seguita. Mentre i membri della Commissione Rogers del 1986 analizzano i complessi meccanismi interni della National Aeronautics and Space Administration (NASA) per scoprire cosa, o chi, fosse responsabile del tragico destino del Challenger, la serie esplora il percorso personale di Sally Ride, membro della Commissione.

Seguiamo Sally e il resto della variegata classe di astronauti del '78 attraverso le fasi del programma dello shuttle, dal reclutamento iniziale all'addestramento, passando per gli alti e bassi professionali e personali, fino al momento storico in cui Sally ha infranto il soffitto di cristallo diventando la prima donna americana nello spazio.

Sally Ride, la prima donna americana nello spazio

Chi era Sally Ride, la prima americana nello spazio

La serie seguirà il percorso della prima donna americana nello spazio, ripercorrendo la sua carriera nel programma spaziale mentre abbatté ogni barriera, oltre al suo ruolo nella commissione che indagò sul tragico disastro dello Challenger del 1986. A soli 32 anni, Sally Ride non solo divenne la prima donna americana nello spazio, ma anche la più giovane americana a raggiungere tale traguardo.

Abile astronauta e fisica, Sally Ride ha superato un sessismo radicato per affermarsi nel suo campo. Ha inoltre mantenuto segreta la sua sessualità durante la sua vita; solo dopo la sua morte il suo necrologio ha rivelato la sua relazione durata 27 anni con Tam O'Shaughnessy, una tennista professionista. Mentre la sua storia è stata raccontata nell'acclamato documentario del 2025 Sally, The Challenger offrirà a Kristen Stewart l'opportunità di interpretare la vita e i successi di Sally Ride in un modo nuovo.

La tragedia del Challenger

La tragedia dello Space Shuttle Challenger avvenne il 28 gennaio 1986, quando il veicolo della NASA esplose 73 secondi dopo il decollo dal Kennedy Space Center, causando la morte di tutti e sette gli astronauti a bordo.

Il disastro fu provocato dal cedimento di una guarnizione (O-ring) in uno dei razzi ausiliari, reso fragile dalle basse temperature di quel giorno. Tra le vittime c'era anche Christa McAuliffe, scelta per il programma "Teacher in Space", che aveva attirato enorme attenzione mediatica. L'incidente sconvolse gli Stati Uniti e portò a un lungo stop del programma Shuttle, oltre a profonde revisioni nei protocolli di sicurezza della NASA.