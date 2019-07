Kristen Stewart e le presenze paranormali: "Parlo con i fantasmi"

Kristen Stewart ha parlato di fantasmi e del suo rapporto con il soprannaturale, rispondendo ad una delle domande che le sono state poste in un'intervista per Vanity Fair.

Kristen Stewart ha risposto alla domanda della giornalista Durga Chew-Bose dopo la sua esperienza con i fantasmi sullo schermo, avendo interpretato un'assistente di moda in Personal Shopper, che riceve visite da alcune presenze soprannaturali: "Parlo con loro. Se mi trovo in una strana cittadina a girare un film e sono in uno strano appartamento, cerco di evitare: 'No, per favore, non posso occuparmene. Qualcun altro, ma non posso essere io.' Chissà cosa sono i fantasmi, ma c'è un'energia a cui sono davvero sensibile. Non solo con i fantasmi, ma con le persone."

L'ex-vampira di Twilight, che tra qualche settimana sarà tra le star presenti a Venezia 2019, ammette di sentire presenze paranormali in posti strani, dicendo addirittura che una volta ha provato a mandare via un fantasma da una stanza in cui si trovava.

Kristen Stewart sarà protagonista nel nuovo Charlie's Angels, insieme a Naomi Scott e Ella Balinska, diretto da Elizabeth Banks. Proprio su di lei, la Stewart ha speso qualche parola durante l'intervista: "Non sono divertnete come il mio personaggio di Charlie's Angels nella vita reale. Elizabeth mi suggeriva sempre la battuta finale per le mie battute scherzose."

Charlie's Angels arriverà nelle sale il prossimo 21 novembre.