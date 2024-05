Kraven, spiegato perché il film Marvel della Sony è stato rinviato ancora nei cinema

Dopo l'ennesimo rinvio dell'uscita di Kraven - l'imminente nuovo capitolo dello Spider-Man Universe della Sony con Aaron Taylor-Johnson nei panni del personaggio dei fumetti Marvel - molti hanno provato a spiegare questa ulteriore decisione, ma Sony stessa è intervenuta per rassicurare tutti.

Il film era originariamente previsto per il 13 gennaio 2023, prima di essere spostato al 6 ottobre dello stesso anno e poi al 30 agosto 2024. Adesso, però, Kraven arriverà il 13 dicembre 2024, dopo Venom: The Last Dance (25 ottobre), e farà da contro programmazione ai film per famiglie come Sonic 3 (20 dicembre) e Mufasa: Il Re Leone.

Kraven Il Cacciatore: Aaron Taylor-Johnson in una scena di distruzione

Il motivo dietro il rinvio

"Kraven è stato spostato a Natale perché ne siamo entusiasti e il Natale è il periodo di uscita migliore che ci sia, quando le persone hanno il tempo di tornare al cinema più e più volte", ha dichiarato il produttore Matt Tolmach a Collider. "È stato un vero e proprio riflesso di ciò che lo studio ha provato per il film. Siamo davvero entusiasti. Ma è una grande mossa che riflette proprio il sentimento nei confronti del film".

Diretto da J.C. Chandor (Triple Frontier), la Sony descrive Kraven - Il cacciatore come "la storia viscerale di come e perché è nato uno dei cattivi più iconici della Marvel" in una storia di origini "ambientata prima della sua famigerata vendetta contro Spider-Man".

Kraven Il Cacciatore, Aaron Taylor-Johnson sull'importanza delle riprese in esterna: "Daranno più autenticità"

Il cast comprende anche il Premio Oscar Ariana DeBose (West Side Story) nel ruolo della sacerdotessa voodoo Calypso, Fred Hechinger (Il Gladiatore II) nel ruolo del fratellastro di Kraven, Dmitri Smerdyakov/il Camaleonte, Russell Crowe (L'esorcista del Papa) nel ruolo del padre di Kraven, Nikolai Kravinoff, e Christopher Abbott (A Most Violent Year) e Alessandro Nivola (Lo strangolatore di Boston) nei panni dei cattivi di Spider-Man, Foreigner e Rhino.

Nello stesso giorno, Sony ha anche annunciato il rinvio del nuovo film di Karate Kid, ora previsto a metà del 2025.