Kraven il Cacciatore, slitta ancora l'uscita; Karate Kid rinviato al 2025

Nuovi cambiamenti nel calendario delle uscite di Sony Pictures. Lo studio ha deciso di far slittare ancora l'uscita di Kraven il Cacciatore, la nuova pellicola dedicata a uno dei villain di Spider-Man che vede protagonista la star Aaron Taylor-Johnson. Il film è stato posticipato dal 30 agosto 2024 al 13 dicembre 2024. Uscita posticipata anche per il nuovo Karate Kid che non uscirà più, come previsto, il 13 dicembre 2024, ma arriverà il 30 maggio 2025.

Kraven il Cacciatore, che vede Aaron Taylor-Johnson nei panni del cattivo di Spider-Man, sarà il primo film dello Spider-Man Extended Universe Marvel di Sony classificato col rating R. Il cinecomic diretto da J.C. Chandor ha già subito diversi ritardi per via degli scioperi di Hollywood.

"Kraven il Cacciatore è la storia viscerale di come e perché è nato uno dei cattivi più iconici della Marvel", si legge nella descrizione ufficiale del film. "Ambientato prima della sua famigerata vendetta nei confronti di Spider-Man, Aaron Taylor-Johnson interpreta il personaggio principale del film vietato ai minori di 17 anni."

Karate Kid: iniziate le riprese del film con Ralph Macchio e Jackie Chan, ecco le prime foto

Togli la cera, ritarda l'uscita

Per quanto riguarda Karate Kid, Sony Pictures ha rivelato nel 2023 la notizia di un nuovo capitolo dell'amato franchise che vedrà Jackie Chan e Ralph Macchio tornare rispettivamente nei ruoli di Mr. Han di The Karate Kid: la leggenda continua del 2010 e Daniel LaRusso dei film originali.

Con questo slittamento, il nuovo film di Karate Kid andrà in onda dopo la sesta e ultima stagione della fortunata serie Netflix Cobra Kai, che dovrebbe approdare in streaming entro fine anno.