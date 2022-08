Kraven Il Cacciatore, Aaron Taylor-Johnson sull'importanza delle riprese in esterna: "Daranno più autenticità"

Il protagonista di Kraven Il Cacciatore, Aaron Taylor-Johnson, racconta i pregi del girare on location per il film Marvel targato Sony.

Manca ancora un po' affinché Kraven Il Cacciatore possa fare il suo debutto sul grande schermo, ma Aaron Taylor-Johnson ne ha recentemente parlato ai microfoni dell'Hollywood Reporter, raccontando che grande differenza fa girare in esterna e non solo all'interno degli studi cinematografici.

Sono infatti da poco terminate le riprese del cinecomic Marvel targato Sony che vede Aaron Taylor-Johnson nei panni del personaggio titolare, Kraven the Hunter, uno dei più celebri avversari di Spider-Man (ma anche di altri eroi come Black Panther e Tigra) nei fumetti, e non potrebbe esserne più soddisfatto.

"Kraven è stato girato interamente 'on location', e questa cosa farà la differenza" ha spiegato l'attore "Aggiungerà qualcosa di incredibilmente bello alla nostra storia personale".

"E differenzierà anche Kraven dal resto dei film Marvel, girati per lo più negli studi cinematografici" aggiunge poi "È importante per questo personaggio trovarsi nel mondo reale. È essenziale per l'autenticità della storia. Quando ti metti a correre scalzo per strada, trovi il modo di inserire tutti questi elementi nella performance".

Kraven il Cacciatore, diretto da J.C. Chandor arriverà a gennaio 2023 al cinema.