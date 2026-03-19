KPop Demon Hunters diventa un tour globale: Netflix prepara lo show live tra star reali e ologrammi

Da fenomeno animato a possibile esperienza dal vivo: KPop Demon Hunters si prepara a uscire dallo schermo. Netflix starebbe progettando un tour globale ispirato al film, segno di come l'intrattenimento contemporaneo stia sempre più abbattendo i confini tra musica, cinema e performance.

Dal successo globale al palco: il progetto del tour

Dopo aver conquistato pubblico e classifiche nel 2025, KPop Demon Hunters sembra pronto a trasformarsi in qualcosa di ancora più ambizioso: un tour mondiale. Secondo le ultime indiscrezioni, Netflix starebbe pianificando una serie di concerti ispirati al film, con l'obiettivo di portare l'universo narrativo direttamente davanti agli spettatori, in una dimensione fisica e condivisa.

KPop Demon Hunters: un'immagine del film

Al centro dell'operazione ci sarebbe il trio HUNTR/X, formato da Ejae, Audrey Nuna e Rei Ami, che potrebbe esibirsi dal vivo in alcune tappe del tour. Tuttavia, il progetto non esclude soluzioni ibride: tra le opzioni valutate c'è anche l'utilizzo di performer virtuali sotto forma di ologrammi, in linea con una tendenza sempre più diffusa nell'industria musicale e tecnologica. Un approccio che permetterebbe di mantenere intatta l'estetica originale del film, ma anche di sperimentare nuovi linguaggi performativi.

Le trattative sono già in corso per individuare location con una capienza tra i 10.000 e i 20.000 posti, segno di un'ambizione che punta a eventi di larga scala. Il debutto del tour è previsto per il 2026, anche se resta un ostacolo significativo: i costi di produzione. La complessità tecnica di uno spettacolo che combina musica, animazione e tecnologia avanzata potrebbe influire sulla fattibilità del progetto. In parallelo, l'agenzia WME starebbe valutando un'alternativa: un tour indipendente con le tre artiste protagoniste, slegato però dal marchio Netflix.

Un fenomeno che va oltre lo schermo

L'idea di un tour globale non nasce nel vuoto, ma si inserisce in un contesto di successo già consolidato. Al momento della sua uscita, KPop Demon Hunters si è imposto rapidamente come un fenomeno culturale, capace di attraversare piattaforme e linguaggi. Il film ha incassato 24 milioni di dollari nella sua distribuzione cinematografica limitata e ha ottenuto un forte consenso critico e pubblico, con il 91% su Rotten Tomatoes e un impressionante 99% di gradimento degli spettatori.

KPop Demon Hunters: una scena d'azione

Ma è soprattutto sul piano musicale che il progetto ha lasciato il segno. Brani come "Golden" hanno raggiunto la vetta della Billboard Hot 100, conquistando anche un Oscar per la miglior canzone. Altri pezzi come "Your Idol", "How It's Done" e "Soda Pop" hanno contribuito a costruire un'identità sonora riconoscibile, trasformando il film in un vero e proprio catalizzatore pop.

Questo successo si inserisce in una strategia più ampia di Netflix, che negli ultimi anni ha investito sempre di più nei contenuti coreani, spinta anche dall'impatto globale di fenomeni come BTS e Squid Game. KPop Demon Hunters rappresenta una sintesi efficace di questa direzione: un prodotto che unisce animazione, musica e cultura pop in un formato esportabile.

Il passo successivo appare quindi naturale: espandere l'esperienza oltre lo schermo. Con un sequel già confermato e previsto non prima del 2029, il potenziale tour globale potrebbe diventare il ponte ideale tra le diverse fasi del franchise. Un modo per mantenere viva l'attenzione e trasformare un successo digitale in un evento fisico, dove la finzione incontra il pubblico in carne e ossa... o, forse, in forma di luce.