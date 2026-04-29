KPop Demon Hunters, per la collaborazione con McDonald's rilascia alcuni corti che ampliano la trama

Il successo di KPop Demon Hunters non è un caso isolato, ma un vero e proprio terremoto che ha riscritto le gerarchie di Netflix, diventando il film originale più visto di sempre sulla piattaforma in soli dodici mesi. In questo clima di attesa messianica per il secondo capitolo, McDonald's ha deciso di gettare benzina sul fuoco con una promozione che vede scontrarsi gli HUNTR/X e i Saja Boys.

Dal flop di Derpy al magnetismo dei Saja Boys: tutti i corti per McDonald's

La sfida non è stata solo a colpi di vendite, ma si è giocata su una serie di mini-episodi animati rilasciati per la gioia dei collezionisti di card (che ora valgono una fortuna sul mercato dell'usato). Questa "Battaglia per i Fan" ha riportato in scena le atmosfere della pellicola di KPop Demon Hunters con una freschezza inaspettata, permettendo al pubblico di votare il proprio menù preferito tra McNuggets e coreografie sovrannaturali.

Se dobbiamo fare i conti con la qualità dei contenuti, non tutti i corti sono riusciti. Il corto dedicato a Derpy, la tigre magica, partner di Jinu, meritava decisamente di più: nel video si limita a far ruotare una scatola del menù, un po' pochino per una mascotte che dovrebbe essere l'anima dello show.

Salendo di livello, però, il carisma dei cattivi rialza l'asticella. Il corto dei Saja Boys dedicato alla colazione mostra il gruppo che manda in estasi una platea di signore agé, ringraziandole con quel mix di fascino e minaccia che li ha resi i villain più amati dell'universo KPop Demon Hunters. Qui la boy band demoniaca dimostra perché è riuscita a rubare la scena anche ai protagonisti, regalando un'atmosfera totalmente diversa, più matura e decisamente più provocatoria rispetto ai soliti canoni promozionali.

La rivincita degli HUNTR/X

Il corto promozionale dedicato alle HUNTR/X è un concentrato delle loro dinamiche come gruppo: le vediamo intrufolarsi furtivamente in un punto vendita per testare il loro stesso menù. C'è tutto quello che amiamo: la citazione al "Nice" di Mira e Zoey che si perde ancora una volta nelle note di Soda Pop.

Poi non solo vediamo Rumi spazzolarsi la spalla con un gesto di trionfale arroganza dopo aver battuto i rivali, ma riceviamo in dono due nuove performance musicali. Abbiamo assistito al debutto live dei Saja Boys e, soprattutto, alla prima esecuzione di How It's Done degli HUNTR/X.

Dopo un anno passato a sentire Golden in ogni angolo del web, questo nuovo pezzo chiude la collaborazione confermando che il franchise è più vivo che mai. Chi pensa sia solo marketing non ha capito nulla: questo è world-building servito con le patatine.