Netflix, nuovo aumento prezzi negli USA: rincari in arrivo anche in Italia?

Per la seconda volta in poco più di un anno, Netflix ha aumentato i prezzi dei suoi tre piani di abbonamento negli Stati Uniti. Le tariffe sono state aggiornate sul sito web della piattaforma di streaming nelle scorse ore mettendo in allarme anche gli abbonati italiani, che temono rincari in vista anche per loro.

Le nuove tariffe USA per gli abbonati di Netflix

Ecco le nuove tariffe annunciate dallo streamer. Con i nuovi prezzi, il piano Standard con pubblicità costerà ora 8,99 dollari al mese, con un aumento di 1 dollaro rispetto ai precedenti 7,99 dollari. Il piano Standard senza pubblicità, visione simultanea su un massimo di due dispositivi, aumenta di 2 dollari passando da 17,99 dollari al mese a 19,99 dollari al mese. Anche il piano Premium (senza pubblicità, streaming simultaneo su un massimo di quattro dispositivi, Ultra HD e HDR) aumenta di 2 dollari, da 24,99 dollari al mese a 26,99 dollari al mese. Anche aggiungere utenti esterni al nucleo familiare costerà un dollaro in più, la tariffa passa a 7,99 dollari al mese con pubblicità e a 9,99 dollari senza pubblicità, rispetto ai precedenti 6,99 e 8,99 dollari.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Come afferma Variety, l'aumento dei prezzi sembra rappresentare una "prova di forza per Netflix, che ritiene di avere un potere di determinazione dei prezzi rispetto ai servizi di streaming concorrenti", per usare un'espressione del settore. Naturalmente si prevede un calo nel numero degli abbonati a causa delle tariffe più elevate, ma la perdita dovrebbe essere compensata dai ricavi aggiuntivi da parte del maggior fornitore di streaming in abbonamento al mondo che, alla fine del 2025, vantava oltre 325 milioni di clienti.

"Il nostro approccio rimane invariato: continuiamo a offrire una gamma di prezzi e piani per soddisfare diverse esigenze e, man mano che offriamo maggiore valore ai nostri abbonati, aggiorniamo i prezzi per poter reinvestire in contenuti di qualità e migliorare la loro esperienza", ha dichiarato Netflix a Variety.

Ci saranno rincari anche in Italia?

Se guardiamo la situazione italiana, l'aumento di prezzi più recente risale al 18 ottobre 2024. All'epoca il piano Standard con pubblicità era stato portato a 6,99 euro, quello Standard a 13,99 euro, mentre il Premium a 19,99 euro. Da allora, non ci sono stati ulteriori aumenti e il listino prezzi italiano è rimasto lo stesso.

L'Italia è rimasta immune dal rincaro europeo del novembre 2025, che ha colpito nazioni come Paesi Bassi e Belgio con aumenti fino a due euro al mese. Ma adesso comincia a essere passato parecchio tempo e gli abbonati italiani cominciano a temere per le proprie tasche. Per adesso non ci sono stati annunci specifici e non è chiaro se i rincari seguiranno a ruota quelli americani o se lo streamer aspetterà ancora un po' prima di ritoccare gli abbonamenti italiani.

KPop Demon Hunters: una scena del film d'animazione Netflix premio Oscar

L'aumento dei prezzi conseguenza della mancata acquisizione di Warner Bros.?

Come osserva Variety, l'aumento dei prezzi USA arriva un mese dopo che Netflix ha abbandonato l'accordo per l'acquisizione di Warner Bros. Discovery, rifiutandosi di controbattere all'offerta di Paramount Skydance di 31 dollari per azione. Paramount ha pagato a Netflix la penale di rescissione dell'accordo di 2,8 miliardi di dollari dopo che Warner Bros. Discovery ha rescisso il suo contratto con Netflix a favore dell'offerta "superiore" di Paramount.

"Ora guardiamo avanti, e lo facciamo con 2,8 miliardi di dollari in tasca che non avevamo poche settimane fa", ha dichiarato il direttore finanziario di Netflix, Spence Neumann, durante una conferenza con gli investitori all'inizio di questo mese.

L'aumento dei prezzi di Netflix negli Stati Uniti rappresenta un incremento medio dell'11% sull'intera gamma di prodotti. Con i nuovi prezzi, il ricavo medio per abbonato del servizio di streaming nella regione Stati Uniti/Canada aumenterà del 6% su base annua nel 2026, secondo le stime degli analisti di TD Cowen.