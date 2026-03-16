KPop Demon Hunters: performance da urlo agli Oscar 2026 con Golden, ma il discorso viene interrotto

EJAE, Audrey Nuna e Rei Ami, le voci di Huntr/x nella serie Netflix KPop Demon Hunters, si sono esibite sul palco degli Oscar 2026 eseguendo una spettacolare versione di Golden, hit del film d'animazione Netflix premiata come miglior canzone.

Un tuffo nella cultura coreana con la performance, che mescolava strumenti tradizionali coreani e danza, ispirandosi al folklore e alle radici culturali della pellicola campione d'incassi che ha trionfato anche nella categoria miglior film d'animazione battendo la corazzata Disney Zootropolis 2.

La performance di Golden: lo spettacolo coreano sul palco degli Oscar

"La nostra musica accende l'anima e unisce le persone", ha detto il narratore prima che il sipario si alzasse sulle Huntr/x in piedi su una scalinata sul retro del palco. Le tre cantanti sono scese, tutte e tre vestite di bianco, mentre la telecamera inquadrava la parte superiore del palco, mostrando il pubblico che agitava sfere luminose in tutta la sala. Sebbene la canzone fosse apparentemente più breve, EJAE, Audrey Nuna e Rei Ami hanno concluso la loro esuberante interpretazione di Golden mettendosi davanti ai ballerini che, alle loro spalle, sventolavano bandiere.

Il discorso di ringraziamento interrotto bruscamente

Grazie al successo riscosso su Netflix, che ha reso KPop Demon Hunters un fenomeno globale di costume, Golden ha fatto la storia agli Oscar, e prima ai Grammy, diventando la prima canzone K-pop a vincere l'Oscar per la migliore canzone originale.

Ma a turbare la gioia del team coreano è intervenuto un piccolo incidente di percorso quando il loro lungo discorso di ringraziamento è stato bruscamente interrotto dalla musica diffusa dalla regia degli Oscar e da una pausa pubblicitaria. L'incidente è stato poi commentato dietro le quinte dai giornalisti presenti nel backstage. EJAE ha approfondito alcuni punti che il team non era riuscito a completare nel discorso televisivo.

"Ci sentiamo molto grati. Abbiamo lavorato tutti duramente e questo è stato un vero e proprio lavoro di squadra, dobbiamo ringraziare i nostri registi. Hanno creato un film meraviglioso. Ognuno di noi ha contribuito e siamo felicissimi che il duro lavoro sia stato ripagato", ha detto la cantante. "Inoltre, avrei dovuto ringraziare Rei Ami e Audrey Nuna sul palco, ma non ci sono riuscita perché ci hanno interrotto. Sono state fantastiche con il loro canto, sono persone incredibili e le adoro".

I produttori hanno aggiunto: "Il testo della canzone non è 'Sto salendo, salendo, salendo'. È 'Stiamo salendo, salendo, salendo'. Ed è anche per questo che siamo qui adesso. Quindi, grazie anche ai fan che hanno amato questo film e lo hanno reso quello che è, e grazie alla colonna sonora."

KPop Demon Hunters ha, inoltre, vinto l'Oscar per il miglior film d'animazione battendo i rivali Zootropolis 2, La piccola Amélie, il film Pixar Elio e Arco - Un'amicizia per salvare il futuro. Scoprite tutti i vincitori degli Oscar 2026.