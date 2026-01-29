KPop Demon Hunters è il film più visto in streaming nel 2025 con numeri fuori scala

KPop Demon Hunters è il titolo Netflix che ha trasformato un'uscita estiva in un fenomeno permanente, capace di riscrivere le metriche del consumo audiovisivo contemporaneo.

KPop Demon Hunters è il film più visto in streaming del 2025 negli Stati Uniti: 20,5 miliardi di minuti guardati secondo Nielsen. Un successo trasversale, trainato dal pubblico più giovane, da una colonna sonora virale e da una strategia Netflix rivelatasi vincente.

Un fenomeno numerico (e culturale)

Secondo i dati di fine anno diffusi da Nielsen, KPop Demon Hunters è stato il film più visto in streaming del 2025 negli Stati Uniti, totalizzando l'impressionante cifra di 20,5 miliardi di minuti guardati. Tradotto in un linguaggio più concreto: considerando la durata di 99 minuti, si parla dell'equivalente di circa 207 milioni di visioni complete. Numeri che da soli basterebbero a raccontare una storia di successo, ma che acquistano ancora più peso se si considera che il film ha debuttato solo a giugno, a metà anno.

La locandina di KPop Demon Hunters

Prodotto da Sony Pictures Animation e distribuito da Netflix, il film è riuscito a imporsi rapidamente grazie a un passaparola potentissimo e a una proposta capace di parlare a più livelli. Nielsen segnala infatti che il 48% degli spettatori rientra nella fascia d'età 2-11 anni, confermando la natura di titolo "family friendly", ma senza ridurlo a semplice prodotto per l'infanzia. Il risultato è stato un dominio quasi ininterrotto della Top 10 streaming: KPop Demon Hunters è rimasto in classifica per 25 settimane consecutive, un dato che testimonia una longevità rarissima nel panorama delle uscite originali.

La trama - che segue le superstar K-pop Rumi, Mira e Zoey, idol sul palco e cacciatrici di demoni nella vita segreta - ha trovato un equilibrio efficace tra azione, musica e immaginario pop. Quando "non stanno facendo sold-out negli stadi", le protagoniste combattono una minaccia soprannaturale che assume le sembianze di una boy band rivale, irresistibile e demoniaca. Un'idea semplice ma estremamente adattabile ai codici visivi e narrativi del pubblico più giovane, che ha trasformato il film in un appuntamento ricorrente, più che in una visione "usa e getta".

Musica, premi e perché Netflix ha vinto la partita

Il successo di KPop Demon Hunters non si misura solo in minuti visti. La colonna sonora ha giocato un ruolo centrale, con il brano "Golden" capace di dominare la Billboard Hot 100 per otto settimane complessive e di ottenere persino una nomination all'Oscar come miglior canzone originale. Un dato che rafforza l'idea di un progetto pensato fin dall'inizio come esperienza transmediale, dove musica e racconto visivo si alimentano a vicenda.

Le protagoniste di KPop Demon Hunters

A confermare la portata globale del fenomeno arrivano anche i dati interni di Netflix: in un arco di sei mesi, il film avrebbe raggiunto 482 milioni di visualizzazioni nel mondo, stabilendo un record per la piattaforma. Qui la distinzione è importante: Netflix misura le view globali, mentre Nielsen fotografa il consumo statunitense. In entrambi i casi, però, il risultato è lo stesso: KPop Demon Hunters ha superato ogni altro titolo cinematografico in streaming nel 2025.

Il confronto con gli altri colossi dell'anno rende il primato ancora più netto. Su Disney+, il secondo posto per minuti visti spetta a Moana 2, che con 9,4 miliardi di minuti - sommati a quelli del primo capitolo - arriva a superare quota 15 miliardi. Per il pubblico generalista, invece, il titolo più performante è Happy Gilmore 2, con 7,1 miliardi di minuti su Netflix, seguito da Wicked, che ha totalizzato 6,8 miliardi di minuti divisi tra Peacock e Amazon Prime Video.

In questo scenario competitivo, KPop Demon Hunters emerge come un caso di studio perfetto: un film animato, musicale e dichiaratamente pop che riesce a unire bambini, famiglie e fan del K-pop sotto un'unica bandiera. Non è solo il titolo più visto del 2025, ma anche la dimostrazione che, nello streaming contemporaneo, l'identità forte e riconoscibile può fare più della semplice forza del brand.