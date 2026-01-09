KPop Demon Hunters resta fuori dalla corsa per il Miglior Film, ma è idoneo per altre nomination agli Oscar

L'ascesa di KPop Demon Hunters sembrava inarrestabile, ma la corsa agli Oscar ha appena incontrato un ostacolo imprevisto. L'Academy ha infatti diffuso l'elenco dei film eleggibili per la categoria Miglior Film e tra gli assenti c'è anche questo titolo.

Il successo planetario di KPop Demon Hunters non basta a garantirgli la candidatura all'Oscar per il Miglior Film: l'Academy ha escluso il titolo per requisiti distributivi non soddisfatti, pur lasciando al film ottime chance nelle categorie canzoni e animazione.

Il fenomeno pop che ha conquistato il mondo

Che KPop Demon Hunters sarebbe diventato un vortice culturale, forse nemmeno Netflix lo aveva previsto. Il film, realizzato da Sony Pictures Animation e lanciato inizialmente sulla piattaforma senza eccessiva promozione, ha incendiato l'estate trasformandosi in un autentico manifesto pop. Il pubblico globale l'ha adottato immediatamente, tanto che il colosso dello streaming - notoriamente poco incline alle uscite cinematografiche - ha scelto di portarlo in sala in una versione singalong, permettendo ai fan nordamericani di vivere il film come un concerto animato. Nonostante l'assenza di dati ufficiali, è bastata un'unica finestra nei cinema per farlo diventare il film numero uno del weekend negli Stati Uniti.

KPop Demon Hunters: un tenero momento

E con il successo arrivano i premi. La canzone "Golden" è stata consacrata agli MTV VMAs come "Song of the Summer" - "la canzone dell'estate" - mentre la critica ha sommerso il film di riconoscimenti. La stagione dei premi gli ha già portato tre nomination ai Golden Globe, cinque ai Grammy e dieci candidature agli Annie Awards. La sensazione era chiara: KPop Demon Hunters si stava muovendo con passo deciso verso la notte degli Oscar, pronto a competere per il massimo riconoscimento.

L'esclusione dal Miglior Film

La realtà, però, ha presentato il conto quando l'Academy ha pubblicato l'elenco dei film eleggibili per la 98ª edizione degli Oscar: su 317 titoli complessivi, solo 201 possono aspirare alla candidatura come Miglior Film. E fra questi, il grande assente è proprio KPop Demon Hunters. L'aggiornamento non riguarda la qualità del film, ma una norma ben specifica. Come chiarisce l'Academy, per concorrere alla categoria principale serve "una presenza teatrale di sette giorni, consecutivi o non consecutivi, in 10 dei 50 principali mercati statunitensi, entro 45 giorni dall'uscita iniziale nel 2025". Il film, pur avendo avuto una distribuzione limitata durante la prima settimana, ha toccato solo tre mercati, insufficiente per soddisfare il regolamento.

La locandina di KPop Demon Hunters

L'esclusione non è un caso isolato: anche altri titoli animati targati Netflix - The Twits, Fixed e In Your Dreams - compaiono nella lista generale ma non tra i possibili candidati al Miglior Film. Il motivo è lo stesso: nessuno ha rispettato l'ampliamento richiesto per le uscite in sala. Al contrario, altre produzioni Netflix come Ballad of a Small Player, Train Dreams, A House of Dynamite, Nouvelle Vague e Frankenstein hanno completato il percorso richiesto e risultano quindi idonee. Tra i film animati ammessi, invece, compaiono solo le opere con una distribuzione ampia, tra cui Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Il Castello dell'Infinito, Elio e Zootropolis 2.

Nonostante il contraccolpo, la strada di KPop Demon Hunters verso gli Oscar non è del tutto chiusa. Il film è stato già selezionato nella shortlist per la Miglior Canzone Originale e resta uno dei favoriti nella categoria Miglior Film d'Animazione. Per il fenomeno pop dell'anno, la corsa continua... solo su un tracciato diverso.